Ascolti tv ieri, sfida titanica: Esterno Notte e GF Vip, chi ha vinto

Esterno Notte raccoglie più spettatori del Grande Fratello Vip 7 nel corso della messa in onda, ma la durata monster del reality di Canale5 fa schizzare lo share dell’ammiraglia Mediaset più in alto. Così il film su Aldo Moro ha convinto 3.3 milioni di utenti (18.6%), mentre Signroini&Co ne hanno raggiunti quasi 2.8 milioni (21.9%). Sia per Rai1 sia per Canale5 sono ottimi dati. Da segnalare inoltre che il GF Vip non solo consolida il proprio pubblico, ma nelle ultime settimane lo sta persino incrementando. I piani alti di Cologno Monzese sono più che soddisfatti. Il terzo programma più visto del palinsesto generalista è stato Report (Rai3) di Sigfrido Ranucci.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 14 novembre 2022:

Rai Uno – Esterno Notte ha intercettato 3.307.000 spettatori e ha avuto il 18.6% di share;

Canale Cinque – Grande Fratello Vip 7 ha avuto 2.770.000 spettatori (21.9%);

Rai Due – ATP Finals di Tennis ha coinvolto 538.000 spettatori (2.7%);

Italia Uno – xXx – Il ritorno di Xander Cage ha avuto un ascolto medio di 1.045.000 spettatori (5.6%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.550.000 persone (8.2%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 867.000 spettatori (5.9%);

La7 –Grey’s Anatomy ha interessato 443.000 spettatori (2.5%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 488.000 spettatori (2.6%);

Nove – Little Big Italy ha catturato 571.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv lunedì 14 novembre 2022: preserale e access prime time

Lingo di Caterina Balivo (La7), nonostante la puntata con ospiti vip, resta inchiodato all’1.1%.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.836.000 spettatori (22.2%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.830.000 spettatori (17.7%);

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.260.000 spettatori (22.5%) nella prima parte e ne ha avuti 4.450.000 (25.3%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.477.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e ne ha avuti 3.673.000 (21.4%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.037.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 1.207.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.533.000 spettatori (7.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.682.000 spettatori (7.6%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.848.000 spettatori (8.4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 181.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv lunedì 14 novembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.711.000 spettatori (16.5%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.866.000 spettatori (20.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.662.000 spettatori (23.1%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 382.000 spettatori (4.2%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.759.000 spettatori (21.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.341.000 spettatori (19.8%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.708.000 spettatori (26.4%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.911.000 spettatori (20.8%), quello di Amici ne ha avuti 2.054.000 (22.6%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.422.000 spettatori (15.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.988.000 spettatori (17.1%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 14 novembre 2022