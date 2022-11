GF Vip, 17° puntata: i preferiti. Nascono nuovi flirt inaspettati

“Siamo sopravvissuti a tante disavventure, sopravviveremo anche a questa”: si è aperta con queste parole di Alfonso Signorini la 17° puntata del Grande Fratello Vip. Si è trattata della classica puntata del reality, con i soliti siparietti trash, con i gossip, gli scontri e le dinamiche create ad hoc dagli autori, tranne una: quella del Covid, che ha scobussolato le carte in tavola a sorpresa.

Nei giorni scorsi ben 4 concorrenti sono risultati positivi al tampone (non era ancora successo in due anni e mezzo di pandemia) e sono stati costretti ad uscire dalla casa e isolarsi. La serata si è dunque aperta con il saluto di Signorini ai reclusi in hotel e con la spiegazione di un esperto di come sia stato possibile che il virus sia entrato all’interno della casa.

Chiusa la parentesi “emergenza sanitaria”, Signorini ha avuto modo di approfondire i temi più caldi della settimana. I telespettatori hanno dunque assistito allo scontro fra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi, al triangolo Spinalbese-Oriana-Dal Moro, all’incontro fra i migliori amici Paolo Ciavarro e Edoardo Donnamaria e all’attrazione (platonica, beninteso) fra Wilma Goich e Daniele Dal Moro e del flirt nascente fra Luca Onestini e Nikita Pelizon.



Grande Fratello Vip: i preferiti della 17° puntata

Come sempre, intorno all’una di notte Alfonso Signorini ha chiesto ai gieffini di esprimere il loro voto rispetto ai concorrenti che vorrebbero lasciassero la casa. Tuttavia si è trattato, proprio alla luce della situazione particolare che si è venuta a creare, di nomination diverse dal solito che hanno coinvolto anche i concorrenti in collegamento (gli unici ad aver avuto la possibilità di votare i loro preferiti).

Ai concorrenti in casa è stato chiesto di prendere in mano un piramidale che scorreva di fronte a loro su uno speciale rullo. Il concorrente (George) che si è trovato l’oggetto con la base nera ha così dato il via ad una speciale catena di scelte. Ai concorrenti è stato chiesto chi non meritasse di essere il preferito. Ecco il dettaglio delle scelte fatte.

George ha scelto Antonella

Antonella ha scelto Wilma

Wilma ha scelto Nikita

Nikita ha scelto Antonino

Antonino ha scelto Edoardo

Edoardo ha scelto Luciano

Luciano ha scelto Giaele

Giaele ha scelto Daniele

Daniele ha scelto Oriana

Oriana ha scelto Nicole

Nicole ha scelto Alberto

Gli ultimi tre vip che non sono stati scelti da nessuno (Luca, Sara e Edoardo) sono risultati essere automaticamente i preferiti della casa. Per il resto gli isolati hanno dovuto scegliere i loro preferiti tra di loro: Patrizia ha scelto Charlie, Charlie ha scelto Patrizia, Attilio ha scelto Luca e Luca ha scelto Attilio.

Ai tre preferiti della casa si sono così aggiunti dunque tutti e quattro i concorrenti isolati: sarà il pubblico a scegliere chi sarà salvo fra di loro dalla prossima eliminazione. Ricapitolando, il televoto è aperto per Luca Salatino, Sara, Edoardo, Patrizia, Charlie, Attilio e Luca Onestini.