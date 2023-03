By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 11 marzo 2023

C’è posta per te di Maria De Filippi ha chiuso con l’ennesimo trionfo. L’ultima puntata andata in onda su Canale 5 sabato 11 marzo è stata seguita da 4.388.000 telespettatori con il 29.01% di share. Il rivale The Voice Kids su Rai Uno, condotto da Antonella Clerici, si è dovuto accontentare di 3.510.000 spettatori (22.71%).

Nel pomeriggio ha registrato un vero e proprio boom Verissimo, complice l’intervista di Silvia Toffanin all’attore Ugur Gunes dell’amata serie tv turca Terra Amara. Il programma ha registrato più del 25% di share (cinque punti in più del solito).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 11 marzo 2023:

Rai Uno, The Voice Kids ha appassionato 3.510.000 spettatori con il 22.71% di share;

Canale 5, C’è posta per te ha convinto 4.388.000 spettatori con il 29.01% di share;

Rai Due, FBI + FBI International è stato seguito prima da 953.000 (5.09%) e poi da 771.000 spettatori (4.46%);

Italia Uno, Rex, un cucciolo a palazzo ha interessato 549.000 spettatori (3.03%);

Rai Tre, Sapiens ha totalizzato 969.000 persone (6.01%);

Rete 4, La preda perfetta è stato seguito da 517.000 spettatori (3.07%);

La 7, Rounders, il giocatore ha convinto 400.000 spettatori (2.29%);

Tv 8, 4 Hotel ha totalizzato 287.000 spettatori (1.58%);

Nove, Il buono, il brutto e il cattivo ha raggiunto 270.000 persone (1.8%).

Ascolti tv sabato 11 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.221.000 telespettatori (22.7%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.639.000 persone (19.6%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 692.000 spettatori (3.7%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.159.000 telespettatori (6.2%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 1.192.000 persone (6.56%) nella prima parte e 1.528.000 spettatori (8.18%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto 721.000 spettatori nella prima parte del programma (3.93%) mentre nella seconda ne ha avuti 624.000 (3.35%);

La 7, In onda ha raggiunto 795.000 persone (4.26%);

Nove, Fratelli di Crozza ha appassionato 289.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv sabato 11 marzo 2023: il pomeriggio