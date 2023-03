L’ultima puntata di Sei donne (Il mistero di Leila) su Rai Uno chiude in calo, intercettando 3.1 milioni di utenti (17.4% di share). Dato di poco sufficiente e non certo entusiasmante. Bene invece la Champion League (Canale Cinque), con il match Porto-Inter che ha interessato oltre 4.6 milioni di spettatori (21.8%). Perde pubblico Le Iene (Belen assente sostituita da Claudio Santamaria) che ha raggiunto 1.2 milioni di spettatori (8.6%). Il programma di Italia Uno supera comunque Belve (Rai Due) che ha coinvolto poco più di un milione di persone (5.5%). Risultato discreto ma non ottimo per Francesca Fagnani.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 14 marzo 2023:

Rai Uno – Sei donne ha appassionato 3.111.000 spettatori (17.4%);

Canale 5 – Champions League Porto-Inter ha avuto 4.678.000 spettatori (21.8%);

Rai Due – Belve ha coinvolto 1.062.000 spettatori (5.5%);

Italia Uno – Le Iene ha avuto un ascolto medio di 1.197.000 spettatori (8.6%);

Rai Tre – #Cartabianca ha convinto 883.000 persone (5%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 850.000 spettatori (5.7%);

La7 – DiMartedì ha interessato 1.188.000 spettatori (6.6%);

TV8 – Black or White ha fatto compagnia a 339.000 spettatori (1.8%);

Nove –Corpi da reato ha catturato 383.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv martedì 14 marzo 2023: preserale e access prime time

Un Posto al Sole vicino ai 2 milioni di utenti.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.573.000 spettatori (20.4%);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 4.436.000 spettatori (21.1%);

Canale 5: Striscina la Notizia ha interessato una media di 4.225.000 spettatori (19.7%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.431.000 spettatori (24%) nella prima parte mentre nella seconda 4.585.000 (26.2%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.467.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e ne ha avuti 3.722.000 (22.1%) nella seconda;

Rete 4: Stasera Italia ha avuto 901.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 941.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.606.000 spettatori (7.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.925.000 spettatori (8.5%);

LA7: Otto e Mezzo ha interessato 1.390.000 spettatori (6.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato prima 156.000 spettatori (1.2%) e poi 249.000 (1.5%)

Ascolti tv martedì 14 marzo 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.549.000 spettatori (14.8%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.947.000 spettatori (21%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.332.000 spettatori (21.3%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 439.000 spettatori (4.7%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da spettatori (%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto persone (%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raggiunto prima 2.846.000 spettatori (27.4%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha totalizzato 1.865.000 (22.2%)

Canale Cinque: Grande Fratello Vip ha coinvolto 1.688.000 spettatori (18.4%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.449.000 spettatori (15.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.797.000 spettatori (16.5%).

Ascolti tv della mattina di martedì 14 marzo 2023

Fiorello si avvicina al milione di spettatori.