Colpo di scena a “Le Iene“. Questa sera su Italia 1 si è verificata un’eccezione nella conduzione del programma d’informazione. Infatti, al posto della padrona di casa, Belen Rodriguez, è apparso Claudio Santamaria. L’attore ha iniziato la puntata dicendo in maniera scherzosa di essere stato preso casualmente dai corridoi e di aver accettato l’invito per dare una mano nella conduzione della puntata. L’interprete de “Gli anni più belli” ha poi spiegato il perché dell’assenza della showgirl argentina: “I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”.

Belen sostituita a “Le Iene”: cosa è successo

Belen, da più di un mese, è stata lasciata sola alla conduzione del programma. Nonostante sia affiancata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, il suo co-presentatore, Teo Mammucari, ha improvvisamente lasciato il programma lo scorso gennaio. A provocare l’improvvisa uscita di Mammucari sarebbe stata uno scontro Davide Parenti, regista de “Le Iene”. Secondo le voci circolate nelle ultime settimane, la causa scatenante della la lite sarebbe un video condiviso dal conduttore sul suo profilo Instagram. La clip in questione avrebbe mostrato degli estratti di un servizio girato da Mammucari alcuni giorni prima della ‘disfatta’. Ebbene, a quanto pare Parenti non avrebbe affatto gradito questo gesto di Teo, tanto da dare vita ad un forte litigio, alla fine del quale Mammucari avrebbe lasciato lo studio, per non tornare più. Adesso, a distanza di varie settimane, “Le Iene” si è ritrovato senza la sua altra colonna portante, ovvero la Rodriguez. Tuttavia, al contrario di Mammucari, la 38enne dovrebbe fare presto ritorno negli studi di Italia 1.

Ciò che ha destato maggiore curiosità è stato il silenzio social di Belén Rodriguez riguardo questa vicenda. La showgirl, infatti, non ha postato nessuna storia o post per commentare la sua assenza dal programma. La conduttrice è solitamente molto attiva sul suo profilo Instagram e aggiorna sempre i suoi followers ogni qualvolta deve registrare una puntata della trasmissione. Tuttavia, questa volta, la moglie di Stefano De Martino non ha condiviso nulla e non ha ancora fatto sapere ai suoi seguaci lo stato della sua salute dopo le dichiarazioni di Santamaria.