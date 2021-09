Ascolti tv ieri: Seat Music Awards senza botto fa il pieno di polemiche

A vincere gli ascolti tv di ieri, giovedì 9 settembre 2021, è stato il primo appuntamento dei Seat Music Awards 2021. Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno premiato diversi cantanti per gli album e i singoli più ascoltati dell’estate. Per la prima volta sul palco dell’Arena di Verona anche grandi volti dello spettacolo come Maria De Filippi. La conduttrice ha ricevuto un premio per il ruolo nella musica che indubbiamente è stato importante in questi anni grazie ai talenti usciti da Amici. A seguire i Seat Music Awards 2021 sono stati 3.153.000 telespettatori pari al 19.8% di share. Ci si aspettava molto di più dal momento visto il parterre di ospiti variegato e, invece, gli ascolti tv hanno registrato un calo rispetto al 2020. Lo scorso anno la prima puntata ottenne un totale netto di 4.094.000 telespettatori per uno share pari al 22.2%. Nel 2020 furono 2.881.000 telespettatori a seguire la trasmissione, 19.9%, nel 2019 3.294.000 spettatori con uno share del 16,9%, mentre nel 2018 4.131.000 spettatori e il 19.2%.

Non sono mancate le polemiche: l’omaggio a Raffaella Carrà è arrivato dopo la mezzanotte e per una manciata di minuti, Pio e Amedeo hanno lanciato frecciatine a Fedez. I conduttori di Felicissima Sera sono tornati con il loro sipartietto sul tema della libertà di espressione in tv rivendicando con orgoglio l’anticonformismo che li avrebbe premiati con il boom d’ascolti. Le loro parole, per Fedez, è stato l’ennesimo sgarbo del servizio pubblico alla luce dei fatti accaduti durante il Concertone del Primo Maggio.

Di seguito gli ascolti tv di ieri, giovedì 9 settembre 2021, degli altri canali: Canale 5 il film Pelè 1.919.000 spettatori, 10.8%. Rai2 NCIS 1.146.000, 5.8% di share. Italia 1 Chicago Fire 1.322.000 spettatori, 6.3%; Chicago Med 963.000, 5.7% di share. Rai3 La Favorita 876.000 spettatori, 4.6%. Rete4 Dritto e Rovescio 1.103.000, 7.6% share. La7 Atlantide 754.000 spettatori, 4.8%. Tv8 I Delitti del BarLume 335.000, 1.8% share. Sul Nove 11 Settembre – Io C’Ero 633.000 spettatori, 3.2% share.

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 crolla nella prima e nella seconda parte

Gli ascolti tv di ieri 9 settembre hanno fatto registrare un crollo per Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha iniziato la nuova stagione del contenitore solo lunedì scorso con un ottimo debutto, ma con il passare dei giorni spettatori e share sono crollati. Il primo risultato negativo per Pomeriggio 5 in questa stagione stagione tv è di 1.051.000 spettatori con il 13.1% nella prima parte; nella seconda i numeri sono saliti di poco al 13.6% di share e 1.186.000 spettatori.