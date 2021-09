Ascolti tv ieri 7 settembre: Perego fa flop con Castrocaro, vince Gloria

Male i numeri della 64esima edizione del Concorso per Voci Nuove. Pareggio in share per il ritorno di Giordano e Floris

Ritorno in tv amaro per Paola Perego. La conduttrice ha presentato su Rai1 la finale del Festival di Castrocaro 2021 vinta da Simo Veludo. Per il 26enne di Torino si aprono le porte delle audizioni dal vivo per conquistarsi uno dei posti nella sezione Giovane del Festival di Sanremo 2022 condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus. La finale è stata un vero e proprio flop. Gli ascolti tv di ieri 7 settembre 2021 hanno fatto registrare il dato più basso degli ultimi anni: 4.3% di share pari a 712.000 spettatori. Lo scorso anno Castrocaro condotto da Stefano De Martino ottenne 4.9% di share e 750.000 spettatori, nel 2019 1.009.000 e 5.50% con la conduzione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nel 2018 gli spettatori furono 793.000 con il 10.06% di share con la presentazione di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. nel 2017 11.69% e 1.663.000 spettatori con Rossella Brescia e Sergio Friscia, mentre nel 2016 1.855.000 spettatori e il 12.30% con Flavio Montrucchio e Samanta Togni. La serata è stata vinta, senza alcun trionfo, da Canale 5. Gloria ha raccolto 1.852.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri 7 settembre degli altri canali: Rai1 Una Famiglia a Soqquadro 1.777.000 spettatori (10.3%). Italia 1 Buoni o Cattivi 774.000 spettatori (4.6%). Rai3 Carta Bianca 837.000 spettatori (4.9%). Rete4 Fuori dal Coro 909.000 spettatori (6.2%). La7 diMartedì 1.073.000 (6.2%). Tv8 The Undoing -Le Verità Non Dette 374.000 spettatori (2%). Sul Nove Milano Palermo – Il Ritorno 494.000 (2.6%).

