Ascolti tv ieri: Pomeriggio 5 riparte alla grande, d’Urso snaturalizzata

Il debutto di Pomeriggio 5 stato è nel segno di un cambiamento radicale. Barbara d’Urso non è stata soltanto ridimensionata in questa nuova stagione televisiva, ma anche privata dalla sua vera identità. Lady Cologno ha perso quelle caratteristiche che hanno garantito negli anni tanto successo e tante critiche. Nessuna bocciatura per la conduzione, ma vedere Maria Carmela misurata e controllata fa quasi rimpiangere la vera d’Urso che sapeva divertire creando siparietti simpatici con i suoi ospiti. Di certo il gossip scadente non ci mancherà, come non ci mancheranno certi prezzemolini e mostri del trash. Per fortuna una cosa è rimasta invariata: solo nel finale la d’Urso (che ha fatto una gaffe) ha ricordato che “il mio cuore è vostro”, rassicurando il suo pubblico.

Se la prima parte è rimasta invariata agli anni precedenti, è nella seconda che si sono visti i cambiamenti. Dal racconto serrato dettato dalle news, con un approccio privo di toni sensazionalistici, in studio ci si è accomodati dietro delle “scrivanie come nella tv americana”. Tra gli altri che hanno preso parte al dibattito c’è stata Simona Branchetti. La conduttrice di Morning News, che andrà in onda fino al 17 settembre su Canale 5 al posto di Mattino Cinque, sembrava a suo agio anche nella veste di opinionista.

Questa nuova formula di Pomeriggio Cinque non può lasciare indifferenti e richiama in (quasi) tutto e per tutto l’impostazione de La Vita in Diretta di Alberto Matano. Il tempio del trash televisivo è stato distrutto: il contenitore ha deciso di reinventarsi verso il perbenismo che forse eviterà di suscitare qualche critica, ma il rischio di spersonalizzare sia la conduttrice che il programma stesso è dietro l’angolo.

Barbara D’Urso ridimensionata perde la sua identità: gli ascolti di Pomeriggio 5

Come sono andati gli ascolti tv di Pomeriggio 5? La prima puntata del contenitore di Barbara d’Urso ha conquistato nella prima parte 1.4 mln di spettatori con il 16,1% di share, nella seconda parte 1.3 mln di spettatori con uno share pari al 14,3%. Il debutto dello scorso anno aveva fatto segnare nella prima parte 1.499.000 spettatori (15.21%), 1.433.000 (14.21%) nella seconda e 1.400.000 spettatori (12.92%) nella terza parte. La sfida del pomeriggio è stata vinta da Estate in Diretta con il 16.5%. Mancata vittoria, per un soffio, da parte di Barbara d’Urso sul competitor.

Ascolti Pomeriggio 5 prima puntata: i record dei debutti di Barbara d’Urso

Ad oggi la prima parte più vista della prima puntata di Pomeriggio 5 è stata quella andata in onda nel 2016: 1.910.000 spettatori con il 21.8% di share. La seconda parte più seguita al debutto del contenitore condotto di Barbara d’Urso è quella del 2016 con il 22.4% di share e 2.069.000, seguita dalla prima puntata del 2009 con il 21.22% di share e 1.688.000 spettatori. La terza parte più vista, invece, è quella che ha registrato il debutto di Pomeriggio 5 nel 2016 con il 17.3% e 1.903.000 spettatori.