Ascolti tv ieri: scontro insolito tra GF Vip e Tg1, chi ha vinto

Ieri, 24 febbraio 2022, è stata una giornata atipica anche per quanto riguarda il palinsesto televisivo. Si tratta di una data che rimarrà nella storia, visto che ieri è partita l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin: la guerra è praticamente entrata in Europa. Per questo motivo la Rai ha deciso di non mandare in onda il consueto appuntamento in prima serata con Doc – Nelle Tue Mani per dare spazio all’approfondimento dell’attualità con Speciale Tg1 – Conflitto Russia-Ucraina. Canale5 non ha invece modificato il palinsesto, trasmettendo una nuova puntata del Grande Fratello Vip che nonostante l’assenza della concorrenza di Doc non ha “fatto il botto” in termini di ascolti. Italia1 ha optato per un nuovo film della saga del maghetto di Hogwarts, Harry Potter e i Doni della Morte-Parte 1. Tra Rete4 e La7 c’è stata invece una sfida parallela tra talk show, rispettivamente Dritto e Rovescio e PiazzaPulita, vinta anche stavolta dal primo.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 24 febbraio 2022:

Rai Uno: Speciale Tg1-Conflitto Russia-Ucraina ha raccolto 3.012.000 spettatori (13.70%).

Rai Due: Miami Beach ha conquistato 1.018.000 spettatori (4.4%).

Rai Tre: Mia Martini – Fammi Sentire Bella ha catturato l’attenzione di 1.131.000 spettatori (4.90%).

Canale 5: Grande Fratello Vip ha convinto 3.095.000 spettatori (20.10%).

Italia 1: Harry Potter e i Doni della Morte-Parte 1 ha intrattenuto 1.184.000 spettatori (5.6%).

Rete 4: Dritto e Rovescio è stato visto da 1.083.000 spettatori (6.2%).

La7: PiazzaPulita ha incollato innanzi al teleschermo 1.011.000 spettatori (5.9%).

Tv8: Calcio, UEFA Europa League – Spareggi (Ritorno): Napoli-Barcellona ha raccolto 1.446.000 spettatori (6%).

Nove: A Testa Alta ha convinto 422.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv giovedì 24 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.971.000 spettatori (19.4%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.052.000 spettatori (15.8%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.391.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.700.000 spettatori (23.0%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.629.000 spettatori (15.8%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.812.000 (19.1%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 24 febbraio 2022

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.014.000 spettatori (17.9%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.373.000 spettatori (17.0%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 411.000 spettatori (3.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.545.000 spettatori (16.9%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.492.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.941.000 spettatori (23.5%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.981.000 spettatori (17.7%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.937.000 spettatori (17.7%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.707.000 spettatori (14.8%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 2.051.000 spettatori (15.0%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 24 febbraio 2022