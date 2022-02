Doc-Nelle Tue Mani sospeso: perché non andrà in onda il 24 febbraio

La fiction Doc – Nelle Tue Mani è una delle serie tv di punta di Rai1. La seconda stagione dello sceneggiato che vede protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli sta riscuotendo grande successo di critica e ascolti. Oggi 24 febbraio 2022, però, il consueto appuntamento del giovedì con la fiction salta.

L’attesissima seconda stagione della fiction Doc – Nelle Tue Mani ha debuttato lo scorso 13 gennaio 2022. Al ritmo di due puntate per ogni appuntamento la fiction si avvia verso la conclusione, prevista per il 10 marzo 2022. Purtroppo però la Rai è stata costretta a modificare il palinsesto. Oggi, 24 febbraio 2022, non andrà infatti in onda il sesto degli otto appuntamenti in cui si snoda la seconda stagione di Doc. Il motivo è prevedibile: Rai1 trasmetterà infatti uno Speciale TG1 a partire dalle 21.25, incentrato sugli attuali sconvolgimenti geopolitici che stiamo vivendo, in seguito all’inizio dell’invasione Ucraina da parte della Russia di Putin. Si tratterà di uno spazio dedicato all’approfondimento e a continui aggiornamenti sulla situazione bellica.

Doc-Nelle Tue Mani, quando andrà in onda?

Non si sa ancora quando andranno in onda le due puntate previste per oggi, dal titolo “Ragioni e conseguenze” e “Gold standard”, né se il palinsesto televisivo subirà altri pesanti cambiamenti. Probabilmente i due episodi verranno trasmessi la prossima settimana. Ciò però farebbe slittare il termine della stagione della fiction di qualche giorno. Non è da escludere, in via eccezionale, un doppio appuntamento settimanale con la serie tv.

Al momento le decisioni di Viale Mazzini dipendono dall’andamento degli eventi, quindi per ora è difficile fare previsioni. Anche durante la settimana di Sanremo Doc ha subito una riprogrammazione. L’appuntamento previsto per il 3 febbraio 2022 è stato spostato alla settimana successiva, al 10 febbraio, per dare spazio alla kermesse canora. Resta da vedere come si comporteranno le altre reti. Oggi, ad esempio, dovrebbe andare in onda il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip, che al momento non è stato cancellato.

Ovviamente i fan del dottor Andrea Fanti si dicono delusi sui social, in quanto avrebbero voluto “staccare” seguendo le vicende del proprio beniamino. In ogni caso la decisione della Rai sembra essere stata salutata con rispetto dalla maggior parte delle persone, che hanno riconosciuto la gravità della situazione.