Doc-Nelle tue mani 2: numero puntate, nuovi attori, location, repliche

L’attesa è terminata: la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani è finalmente su Rai Uno! Al via giovedì 13 gennaio il nuovo ciclo di episodi con protagonisti Luca Argentero, Sara Lazzaro e Matilde Gioli. La seconda stagione è composta da 8 puntate. Il dottor Andrea Fanti ci farà dunque compagnia fino a febbraio.

Chi sono i nuovi attori e dove li abbiamo già visti

Tra le new entry di Doc-Nelle tue mani 2 Alice Arcuri, che presta il volto all’infettivologa Cecilia Tedeschi. Attrice perlopiù teatrale, in passato è apparsa in Don Matteo e Blanca: inutile negare che Doc è la sua occasione per farsi conoscere al grande pubblico.

Nella seconda stagione del medical drama italiano pure un volto noto agli appassionati di fiction, quello di Giusy Buscemi. L’ex Miss Italia – vista in molteplici serie come Il Paradiso delle Signore e Un passo dal cielo – indossa i panni della psicologa Lucia Ferrari.

Il nuovo medico Damiano Cesconi è invece Marco Rossetti, giovane interprete visto qualche tempo fa in Buongiorno mamma con Raoul Bova. Ma nel suo curriculum tante altre fiction quali: Distretto di Polizia, RIS, Squadra Mobile, Il cacciatore, Speravo de morì prima.

Il chirurgo Edoardo Valenti è interpretato da Gaetano Bruno, anche lui un veterano delle serie tv made in Italy. Ha fatto parte del cast, solo per citarne alcuni, di: Squadra Antimafia, La mafia uccide solo d’estate, La porta rossa, Non uccidere. Ha lavorato tanto all’estero: di recente è stato nel cast di House of Gucci con Lady Gaga.

In quale ospedale è stato girato Doc-Nelle tue mani 2

Le riprese di Doc- Nelle tue mani 2 si sono svolte, come per la prima stagione, tra Roma e Milano. Tutte le scene esterne sono state girate in Lombardia mentre quelle interne sono state girate nella Capitale, tra il Policlinico Universitario Campus Biomedico e l’Università Campus Biomedico. In più alcuni ciak sono stati effettuati a Formello, nel Lazio, dove si trovano gli studi della Lux Vide, che produce la fiction Rai.

La trama della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani

Nelle nuove puntate Doc e tutti i suoi collaboratori dovranno vedersela con l’emergenza Covid-19. Ognuno dei protagonisti sarà costretto a cominciare una nuova vita. Dopo l’arresto di Marco Sardoni il nuovo primario vuole trasformare il reparto di medicina interna in un presidio di vigilanza contro le future pandemie. Andrea Fanti coglie le preoccupazioni del nuovo primario ma cerca di mostrargli come la medicina che persegue rischia di essere disumanizzante, mentre anche se con la paura del contagio, la relazione fra un medico e il suo paziente, resta cruciale.

Per difendere il suo team e il suo metodo di lavoro, incentrato sulla medicina narrativa e sul rapporto empatico con i pazienti, Fanti capisce che l’unica possibilità è quella di affrontare un difficile percorso di test medici e psicologici che gli permettano di recuperare il suo vero ruolo.

Per tornare a essere primario Andrea deve recuperare i progressi fatti dalla medicina negli ultimi dodici anni e deve scendere a patti con la sua prefrontalità, la condizione frutto del suo incidente, che lo porta a dire tutto quello che gli passa per la testa, senza filtri. In più deve fare i conti anche con il senso di colpa per qualcosa successo nel momento peggiore dell’emergenza e che tutti si sforzano di tenere nascosto, come un segreto inconfessabile e terribile.

Dove rivedere le puntate di Doc-Nelle tue mani 2

Le repliche di Doc-Nelle tue mani 2 andranno in onda su Rai Premium ogni sabato sera alle 21.20. Tutti gli episodi, compresi quelli della prima stagione, sono disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay.