Doc Nelle tue mani 2, parla Luca Argentero: “Fanti, l’ex moglie e il Covid”

Luca Argentero ha dato succose anticipazioni su Doc Nelle tue mani 2. Le nuove puntate sono attesissime, da parte dei fan forse anche più dell’anno nuovo, e con l’attesa c’è anche la speranza che la trama non deluda le aspettative. Speranza condivisa sia dal pubblico sia da chi ha lavorato a Doc, ovviamente. Ma vista la prima stagione è difficile che accada. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Argentero ha parlato delle nuove puntate e ha ammesso che c’è però un po’ di ansia da prestazione. L’attore ha proseguito spiegando che la seconda stagione è sempre più difficile perché è come se fosse una transizione tra l’inizio del racconto e la terza stagione. Sì, la terza, perché è prevista e si sa già.

Nonostante le ansie e i dubbi, Luca Argentero è certo di poter contare sulle storie della seconda stagione di Doc Nelle tue mani. A tal proposito infatti ha dichiarato: “Conto molto sul fatto che le nostre storie sono pazzesche e il livello di racconto è altissimo”. La data d’inizio di Doc 2 è fissata al 13 gennaio 2022, quando torneranno non solo il dottor Fanti ma anche gli altri personaggi, vecchi e nuovi (tra cui Giusy Buscemi). Ma a proposito della trama, cosa succederà nella vita sentimentale del protagonista?

Lo abbiamo lasciato innamorato dell’ex moglie Agnese, che però ha lasciato andare, e dopo che ha scoperto che aveva una relazione con Giulia Giordano. Con quest’ultima pare sia ormai finita, la memoria persa di Fanti pare aver cancellato anche i sentimenti per la dottoressa. A proposito dell’ex moglie, invece, nulla sarebbe perso del tutto:

“Fanti sarà sempre molto incasinato, il suo problema è riuscire a smettere di idealizzare la ex moglie. È molto complesso per un uomo come lui lasciare aperta una possibilità per ricominciare da un’altra parte se prima non riesce a chiudere quel capitolo. Sarà in perenne lotta con il passato”

In Doc 2 si parlerà del Covid? Gli sceneggiatori hanno fatto una scelta a tal proposito. Stando a quando ha raccontato Luca Argentero non ci saranno mascherine e tamponi in corsia, ma ci si immergerà in uno scenario post Covid. “Ci concentriamo sulle conseguenze nel lungo periodo che il Covid lascia a livello emotivo, psicologico e personale dei medici”, ha detto a tal proposito. Infine, Argentero ha parlato della terza stagione di Doc: ci sarà perché è stata già immaginata su tre stagioni, sin dall’inizio. Tuttavia è presto per parlarne e ci vorrà del tempo, perché pure iniziando a scrivere adesso la sceneggiatura le riprese non partirebbero prima del 2023.