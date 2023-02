Come era prevedibile, gli ascolti di C’è posta per te contro la finale di Saremo 2023 sono crollati. Maria De Filippi, che solitamente naviga tra il 25 e il 30% di share, ha raccolto un misero 12.3%. La scelta di Mediaset di fare controprogrammazione al Festival si è rivelata ‘kamikaze‘ e dovrà far riflettere i piani alti di Cologno Monzese il prossimo anno. Con simili dati, molto probabilmente, è meglio non sacrificare programmi di punta mentre è in onda la kermesse canora ligure.

Per quel che riguarda l’ultima serata sanremese, si è registrato uno share vertiginoso pari al 66%. Amadeus e la Rai hanno portato a termine più che brillantemente un’altra missione.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 11 febbraio 2023:

Rai Uno, Festival di Sanremo 2023 ha appassionato 12.256.000 spettatori (66%);

Canale 5, C’è posta per te ha appassionato 2.652.000 spettatori (12.3%);

Rai Due, FBI ha convinto 465.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio mentre FBI International ha totalizzato 477.000 spettatori (1.9%);

Italia Uno, Spie sotto copertura ha ottenuto 461.000 spettatori (1.9%);

Rai Tre, L’amore bugiardo – Gone Girl ha totalizzato 375.000 spettatori (1.6%);

Rete 4, Lo chiamavano Bulldozer ha convinto 497.000 spettatori (2.1%);

La 7, Tut – Il destino di un faraone ha convinto 188.000 persone (1%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha totalizzato 159.000 spettatori (0.7%);

Nove, Casamonica – Le mani su Roma ha raggiunto 236.000 persone (1.1%).

Ascolti tv sabato 11 febbraio 2023: preserale e access prime time

Striscia la notizia male, Festival pigliatutto. Muschio Selvaggio di Fedez inchiodato al 2.9%, esperimento da rivedere.

Rai Uno: Primafestival ha totalizzato 9.476.000 spettatori (44.9%);

Rai Uno: Sanremo Start ha conquistato 13.389.000 spettatori (57.7%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 2.365.000 persone (10.2%);

Rai Due: Muschio Selvaggio a Sanremo ha ottenuto 407.000 spettatori (2.9%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.657.000 spettatori (26.4%) nella prima parte mentre nella seconda 4.580.000 (27.4%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.423.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e ne ha avuti 3.269.000 (20%) nella seconda;

Ascolti tv sabato 11 febbraio 2023: il pomeriggio

Verissimo stabile, boom di Marco Liorni con Italia Sì.