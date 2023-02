Renato Zero non ha abbandonato Maria De Fillippi ed è apparso a “C’è Posta per te”: smentiti i rumors degli ultimi giorni

Sorpresa a “C’è posta per te”. Al contrario di ciò che era trapelato in questi giorni, l’ospitata di Renato Zero è andata finalmente in onda nella puntata di sabato 12 febbraio. Chiaramente, non si tratta di una serata come le altre: il competitor della trasmissione è la finale del Festival di Sanremo. A tal proposito, erano uscite delle indiscrezioni, riportate da Davide Maggio e riprese da Fiorello nella versione post Sanremo del suo Viva Rai 2, secondo le quali il cantante aveva richiesto che la sua partecipazione non fosse trasmessa in contemporanea all’ultima serata della kermesse musicale. Una proposta che sembrava fosse stata accettata dalla produzione, visto che, nel comunicato stampa che anticipa il programma, non erano previsti ospiti vip. Ebbene, inaspettatamente, il cantante è apparso, invece, nella trasmissione di Canale 5.

Per la maggior parte della puntata, sembrava che Maria De Filippi fosse stata abbandonata a se stessa. “C’è posta per te” solitamente inizia con la famosa storia del “regalo”, in cui viene presentato il primo ospite della serata. Ma, questa volta, la trasmissione aveva avuto una partenza diversa: nessuna storia strappalacrime, nessun bambino incaricato di mandare messaggi commoventi, e, soprattutto, nessun vip. Nel corso della puntata, si sono susseguite diverse storie: si è parlato di amori interrotti, di rapporti familiari spezzati e c’è stato anche il simpaticissimo momento “over”. Certo, tutti racconti validi e interessanti, ma la sensazione era che per una sfida del genere ci fosse bisogno di qualcosa di più.

Proprio quando la puntata sembrava essersi conclusa, ecco che è arrivato il colpo di scena: Maria ha pronunciato la famosa frase “questa è la storia di un regalo” ed è partito un RVM che annunciava l’entrata di Renato Zero. Accolto in studio da un fragoroso applauso, il cantante ha riservato delle bellissime parole per la De Filippi: “Cara Maria, tu chiami e io rispondo. Continuiamo a raccontare di questa vita bizzarra, di gente che potrebbe amarsi tanto ma finge di non riconoscersi. Tu li metti davanti allo specchio, pensa che meraviglia. Facciamo lo stesso mestiere, anche io ne ho riportati tanti a casa”. Dopodiché, spazio alla storia di Camilla: la ragazza, dopo la perdita della madre, ha voluto fare una sorpresa a suo padre e fargli conoscere il suo artista preferito. Il tutto si è concluso con un ballo padre-figlia accompagnato dalla bellissima voce di Renato.

Insomma, le voci di questi giorni erano, dunque, infondate. La moglie di Maurizio Costanzo non ha abbassato la guardia neanche contro il programma più visto dal pubblico italiano. Maria ha deciso di sfoderare le cosiddette “armi pesanti” e non fare sconti ad Amadeus. Nonostante il risultato possa sembrare scontato, la conduttrice ha voluto giocare comunque fino in fondo.