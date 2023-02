Un sabato d’inverno senza C’è posta per te a causa della morte di Maurizio Costanzo. Mediaset ha, giustamente, scelto di non mandare in onda la nuova puntata (registrata) del people show di Maria De Filippi per fare spazio al ricordo del grande giornalista scomparso. Ricordo che ha appassionato circa due milioni di telespettatori ma che non ha vinto la sfida degli ascolti tv.

A trarne vantaggio è stato indubbiamente Carlo Conti, che ha chiuso in bellezza il suo Tale e Quale Sanremo, che ha appassionato oltre quattro milioni di telespettatori. Registrato lo scorso dicembre lo speciale ha ottenuto un buon risultato anche la scorsa settimana ma senza l’agguerrita concorrenza è riuscito a raggiungere quasi il 30% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 25 febbraio 2023:

Rai Uno, Tale e Quale Sanremo ha appassionato 4.185.000 spettatori con il 28.54% di share;

Canale 5, MCS: In ordine alfabetico ha convinto 2.086.000 spettatori con il 12.27% di share;

Rai Due, FBI + FBI International è stato seguito prima da 947.000 (5.17%) e poi da 822.000 spettatori con il 4.9% di share;

Italia Uno, Paddington 2 ha interessato 645.000 spettatori (3.84%);

Rai Tre, Sapiens ha totalizzato 865.000 persone (6.16%);

Rete 4, Controcorrente, un anno di guerra è stato seguito da 549.000 spettatori (3.02%);

La 7, Malice, Il Sospetto ha convinto 440.000 (2.56%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha totalizzato 490.000 spettatori (2.25%);

Nove, Per un pugno di dollari ha raggiunto 385.000 persone (2.36%).

Ascolti tv sabato 25 febbraio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.732.000 telespettatori (25.10%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.391.000 persone (18%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 616.000 spettatori (3.26%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.118.000 telespettatori (5.91%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 1.696.000 persone (8.96%) nella prima parte e 1.429.000 spettatori (7.63%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto nella prima parte del programma 706.000 (3.75%) mentre nella seconda 620.000 (3.26%);

La 7, In onda ha raggiunto 876.000 persone (4.61%);

Tv8, 4 Hotel è stato seguito da 357.000 persone (2.2%);

Nove, Fratelli di Crozza ha appassionato 351.000 (1.9%).

Ascolti tv sabato 25 febbraio 2023: il pomeriggio