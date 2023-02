Si è concluso Tale e Quale Show Sanremo. Al timone dello show c’è stato l’ottimo Carlo Conti, in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Ubaldo Pantani nelle vesti di Antonino Cannavacciuolo. A trionfare è stato con 125 punti Gilles Rocca, secondo Paolo Conticini con 117 punti. A Valerio Scanu la medaglia di bronzo.

Di seguito la classifica dal quarto posto al dodicesimo posto

Più che meritato il primo posto di Gilles Rocca, Un po’ di amaro in bocca per il quarto posto di Valentina Persia, forse l’imitatrice meritava qualcosa di più. Maglia nera scontata per lo spassoso duo formato da Paolantoni e Cirilli. Penultima Alba Parietti, autrice di una performance non certo memorabile sulle note di Per Elisa di Alice. Molto bene anche Bianca Guaccero e Stefania Orlando che hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto. Pretelli, che ha fatto una buona esibizione, è finita ottavo.

Le esibizioni della finale di Tale e Quale Sanremo