Ascolti tv ieri, sabato 13 marzo 2021: C’è Posta Per Te chiude e fa record

Anche quest’anno Maria De Filippi ha salutato il pubblico di C’è Posta Per Te. Il people show ha chiuso i battenti e ritornerà nel 2022 con una nuova edizione. Come rivelano gli ascolti tv e auditel di ieri, sabato 13 marzo 2021, la trasmissione è stata vista da 6.518.000 telespettatori pari al 31% di share. Una chiusura anomala per C’è Posta Per Te. La padrona di casa, viste le misure anticovid, non ha fatto entrare in studio tutti coloro che hanno lavorato alla trasmissione e che unendo gli sforzi hanno realizzato la ventiquattresima edizione. Dopo l’ultima storia, che ha visto come ospite Alessandra Amoroso, un video ha ripercorso tutte le storie più emozionanti delle puntate. Tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata chiamata da Luciana Littizzetto insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller e Gemma Galgani.

Di seguito riportiamo gli ascolti tv di sabato 13 marzo della prima serata: su Rai1 Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto è stato visto da 3.137.000 spettatori pari al 13,1% di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.406.000 spettatori (5,2%), Blue Bloods da 1.372.000 spettatori (5,2%) e Instinct da 962.000 spettatori (4,2%). Su Italia 1 Pets – Vita da Animali ha ottenuto 1.064.000 spettatori (4,1%).

Su Rai3 Fame d’Amore ha raccolto 857.000 spettatori e uno share del 3,8%. Su Rete 4 Lo chiamavano Bulldozer ha conquistato 1.055.000 spettatori con il 4,4% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 628.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 l’ennesima replica di Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah è stata seguita da 397.000 spettatori, 1.5%. Su Nove Ostaggi – Attacco allo Scuolabus 306.000 spettatori e 1.2% di share.

Maria De Filippi fa record con Amici 20: gli ascolti tv di ieri 13 marzo 2021

Non solo alla sera ma anche al pomeriggio. L’ultimo appuntamento con Amici 20 ha registrato il record di ascolti ottenendo il 23,30% di share e 3.552.000 telespettatori. Nella presentazione, invece, 3.191.000 spettatori e 18,1%. Il Serale di Amici prenderà il posto di C’è Posta per Te da sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5. Nell’ultima puntata del pomeridiano sono stati decisi gli allievi che si contenderanno il titolo finale. Il direttore artistico quest’anno non sarà Giuliano Peparini ma Stephane Jarny.

I diretti competitor della Scuola sono stati battuti. Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 1.900.000 spettatori con l’11.3%, Canzone Segreta – Emozione sigla il 6.6% con 978,000, A Sua Immagine 6% con 816.000 spettatori nella prima parte e il 6,1% con 777.000 spettatori nella seconda.

Ascolti tv sabato 13 marzo 2021: Verissimo vola al 21% e batte i competitor

Altro record di ascolti per Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin tutti i sabati pomeriggi su Canale 5. La puntata del 13 marzo 2021 ha fatto segnare il 22,7% di share con 2.925.000 spettatori, mentre I Giri di Valzer 2.607.000 spettatori e il 17,9% di share. Battuto, come sempre, il diretto competitor. Su Rai 1 Italia Sì di Marco Liorni ha raccolto davanti al video 1.487.000 spettatori, 11,5% di share, mentre nella seconda parte 1.882.000 spettatori, 12,3% di share. Su Rai 2 Filo Rosso presentato da Paola Perego si è fermato al 2,6% di share e 424.000 spettatori.