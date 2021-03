Anticipazioni Amici 20 lunedì 15 marzo: ultime maglie in discussione

Grazie alle anticipazioni di Amici 20, cosa succederà nel daytime di lunedì 15 marzo 2021 non è un mistero. Maria De Filippi ha salutato il pubblico in questa ultima puntata del pomeridiano con Leonardo al centro dello studio. Sono in quattro gli allievi che ancora devono scoprire il loro destino: chi andrà al Serale di Amici 2021? La puntata è stata registrata a inizio settimana, quindi si sa già che sono stati tutti ammessi al Serale. Nonostante ciò, però, non mancheranno delle discussioni nella puntata di lunedì. I professori infatti non hanno mancato di dire la loro sugli allievi degli altri colleghi, anche tentando di tagliare fuori qualcuno dal Serale.

Non ce l’ha fatta nessuno a convincere gli altri. Rudy Zerbi aveva proposto di affidarsi alle classifiche fatte dagli esterni, ma dopo che le sue colleghe hanno bocciato la proposta ha deciso di adeguarsi e di decidere da solo. Esattamente come hanno fatto Arisa e Anna Pettinelli, e pure la commissione di danza. Come succede in ogni edizione, infatti, anche quest’anno alcuni professori non hanno mancato di fare le pulci ad alcuni allievi. Solitamente questo ruolo spetta ad Alessandra Celentano e a Zerbi, ma quest’anno anche la Pettinelli pare abbia deciso di fare la “cattiva” della situazione. Anna non mancherà dire la sua anche su Leonardo e Esa, che si presenteranno davanti a Rudy nella puntata di lunedì 15 marzo di Amici 20.

Già in settimana aveva detto che secondo lei loro due e Deddy non meritavano il Serale, ma Rudy, come tutti gli altri professori, ha fatto di testa sua. Quindi nonostante le contestazioni della Pettinelli, Rudy manderà al Serale sia Leonardo sia Esa. A sua volta poi Zerbi avrà qualcosa da dire su Ibla e Raffaele, come ormai fa da mesi. Anche in questo caso Arisa non si lascerà influenzare da giudizi altrui: anche i suoi due allievi voleranno al Serale di Amici. Insomma, nonostante due professori metteranno in discussione le maglie tutti la prenderanno.

Quindi nel daytime di lunedì prossimo tutti gli allievi faranno rientro in casetta indossando la maglia d’oro. Vedremo i festeggiamenti e i momenti in cui lo comunicheranno alle loro famiglie. Nel resto della settimana, poi, ci sarà tempo e modo di vedere come gli allievi si stanno preparando in vista della prima puntata del Serale 2021: manca poco al debutto, tutto deve essere pronto per giovedì o venerdì, quando verrà registrata la puntata di sabato prossimo.