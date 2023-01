By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 17 gennaio 2023

Il Nostro Generale (Rai Uno) chiude mantenendo il pubblico delle puntate precedenti: 3.6 milioni di utenti e il 19% di share. Dati più che sufficienti per la rete ammiraglia della Tv di Stato. La Coppa Italia (Canale Cinque) registra un buon 18%, con 3.4 milioni di spettatori coinvolti. Boomerissima di Alessia Marcuzzi (Rai Due) cresce e intercetta quasi 1.5 milioni di spettatori e l’8.5% di share (la prima puntata: 1.3 milioni e 7.4%). Dunque è stato scongiurato il pericolo calo, con lo show che anzi ha incrementato il proprio pubblico con numeri ottimi per gli standard della seconda rete del servizio pubblico. Le Iene (Italia Uno) piuttosto stabili: 1.3 milioni di spettatori e il 9.4%.

Sul fronte talk da segnalare la mancata messa in onda di DiMartedì. Il programma non è stato trasmesso a causa di uno sciopero interno a La7. L’assenza di Giovanni Floris ha permesso a Cartabianca (Rai Tre) di aumentare la propria platea. Dati invece tutt’altro che entusiasmanti per Fuori dal coro (Rete Quattro).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 17 gennaio 2023:

Rai Uno – Il nostro Generale ha appassionato 3.603.000 spettatori (19%);

Canale Cinque – Il match Napoli-Cremonese di Coppa Italia ha avuto 3.428.000 spettatori (18%);

Rai Due – Boomerissima ha coinvolto 1.459.000 spettatori (8.5%);

Italia Uno – Le Iene ha avuto un ascolto medio di 1.316.000 spettatori (9.4%);

Rai Tre – #Cartabianca ha convinto 1.155.000 persone (6.6%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 723.000 spettatori (4.8%);

La7 – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug ha interessato 332.000 spettatori (2%);

TV8 – Il Mio Trentesimo Natale ha fatto compagnia a 472.000 spettatori (2.4%);

Nove – La Rapina Perfetta – The Bank Job ha catturato 283.000 spettatori (1.5%);

Real Time – Primo Appuntamento ha raggiunto 397.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 17 gennaio 2023: preserale e access prime time

I Soliti Ignori sfondano il muro dei 5 milioni, Bonolis sempre lontano da L’Eredità.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 5.116.000 spettatori (23.3%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.017.000 spettatori (18.5%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.625.000 spettatori (23.5%) nella prima parte mentre nella seconda 4.749.000 (26.1%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.376.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e ne ha avuti 3.638.000 (20.4%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha avuto 981.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 1.002.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.673.000 spettatori (7.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.786.000 spettatori (8.1%);

LA7: Doc Il Louvre – Un Museo Faraonico ha interessato 500.000 spettatori (2.3%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 424.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv martedì 17 gennaio 2023: il pomeriggio

Matano sempre saldamente davanti a Barbara d’Urso.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 2.010.000 spettatori (17.1%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.997.000 spettatori (19.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.770.000 spettatori (22.2%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 439.000 spettatori (4.2%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.644.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.706.000 spettatori (20.2%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.893.000 spettatori (24.8%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 2.129.000 spettatori (20.6%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.696.000 spettatori (16.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.481.000 spettatori (14%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.828.000 spettatori (14.6%).

Ascolti tv della mattina di martedì 17 gennaio 2023