Ema Stokholma e Giulia Stabile ospiti della seconda puntata di Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda ogni martedì sera su Rai Due. Il format si basa sostanzialmente su una sfida generazionale tra i boomer e millennials, tra canzoni, avvenimenti storici e di costume. Fin qui tutto bene se non fosse che una scelta degli autori ha fatto storcere il naso al pubblico…

Nelle due squadre della nuova puntata sono presenti infatti personaggi che non rispecchiano appieno la categoria dei boomers e quella dei millennials. In quest’ultima figurano Ema Stokholma, classe 1983, e Giulia Stabile, nata nel 2002. Nel primo gruppo è stata invece inserita Elena Santarelli, venuta al mondo nel 1981. Per i telespettatori una confusione che non rispecchia appeno l’idea della trasmissione.

Alle tante critiche Ema Stokholma, reduce dal successo di Ballando con le Stelle, ha risposto direttamente su Twitter:

“Chiariamo una cosa: i Millennials partono dall’81 fino al 96! Sono nata il 9/12/1983 quindi ci sto dentro! Mi state dando della bugiarda?”

Una risposta che ha però generato altre critiche. “Tu sei assolutamente millennial ma anche Elena Santarelli ci sta dentro (è dell’81), come la mettiamo?”, ha chiesto qualcuno non ricevendo però alcuna replica dalla showgirl di Latina. Mentre qualcun altro ha evidenziato: “Ma scusate Giulia Stabile che ci fa? È generazione Z!”.

Per molti una scelta a caso delle squadra da parte degli autori, che però andrebbe così a tradire l’idea originale di Boomerissima, creato da Alessia Marcuzzi in persona dopo l’addio a Mediaset.

Differenze tra boomer, millenials e generazione Z

Secondo le definizioni ufficiali sono definiti boomer tutti coloro nati tra il 1945 e il 1964. Le persone nate tra il 1965 e il 1980 appartengono invece alla generazione X. Chi è nato tra il 1981 e il 1996 può definirsi della generazione Y o millenials mentre fanno parte della generazione Z tutti coloro venuti al mondo tra il 1997 e il 2010.

Gli ascolti della prima puntata di Boomerissima

La prima puntata di Boomerissima ha registrato buoni ascolti tv: è stata seguita da 1.310.000 spettatori con il 7.4%. Un esordio positivo per Alessia Marcuzzi, approdata in Rai dopo un lungo periodo di pausa.

La Pinella ha voluto lasciare la tv per concentrarsi sulla vita privata. A Mediaset, dove era diventata principalmente volto dei reality show di Canale 5, non riusciva più a riconoscersi, come dichiarato apertamente in conferenza stampa.