Ascolti tv ieri: Rai1 sorride, Clooney non basta a Canale5. Dati e dettagli

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di sabato 4 giugno

Gli ascolti tv di sabato 4 giugno 2022 vedono l’assenza di numerosi tradizionali programmi tv del sabato che sono in pausa estiva, come Verissimo e TV Talk. In prima serata ha trionfato Rai1 con l’incontro calcistico UEFA Nations League che ha visto sfidarsi Italia e Germania. Il match ha totalizzato uno share pari a 36.6%. Sul secondo gradino del podio Canale5, che ha invece dato spazio al cinema con il film Paradiso Amaro con George Clooney, arrivato solo al 12.8% di share. Rai2, Rete4 e Italia1, hanno trasmesso rispettivamente le pellicole Prigioniera di un incubo, Bomber e Richie Rich – Il più ricco del mondo.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di sabato 4 giugno 2022:

Rai Uno: Calcio – Uefa Champions League – Italia Vs Germania 5.826.000 spettatori (36.6%).

Rai Due: Prigioniera di un Incubo ha raccolto 803.000 spettatori (5.2%).

Rai Tre: Sapiens, un solo pianeta ha tenuto compagnia a 784.000 spettatori (5.4%).

Canale 5: Paradiso Amaro ha appassionato 1.832.000 spettatori (12.8%).

Italia 1: Richie Rich – Il più Ricco del Mondo ha intrattenuto 703.000 spettatori (4.6%).

Rete 4: Bomber ha totalizzato 840.000 spettatori (5.9%).

La 7: Il Buongiorno del Mattino ha registrato 390.000 spettatori (2.6%).

Tv 8: La Cuoca del Presidente ha contato su 226.000 spettatori (1.5%).

Nove: Scomparsa – Il Caso Ragusa ha raggranellato 380.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv sabato 4 giugno 2022: access prime time e preserale

Rai 1: Rai Sport ha avuto 3.764.000 utenti (25.4%).

Canale 5: Striscia la Notizia ha intrattenuto 2.268.000 spettatori (14.5%).

Rai 1: L’Eredità ha totalizzato 2.146.000 spettatori nella prima parte (23.4%) mentre nella seconda parte ne ha avuti 3.166.000 (27.8%).

Canale 5: Avanti il primo ha ottenuto 1.428.000 spettatori (16.2%) mentre Avanti un altro ne ha avuti 2.027.000 (18.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 4 giugno 2022

L’assenza di Verissimo e TV Talk ha rimescolato le carte in tavola per quanto riguarda gli ascolti pomeridiani del sabato: