Ascolti tv ieri: Rai1 imbattibile, Zelig rincorre, De Martino cala. I dati

Con le serie tv in replica, con lo sport, con i film, Rai Uno continua a vincere le prime serate estive. Lunedì 25 luglio, ha avuto la meglio su tutti con Mia e il Leone Bianco, in grado di intercettare 1.8 milioni di utenti e il 12.4% di share. A inseguire Zelig, su Canale Cinque: lo show di Bisio, in replica, ha conquistato 1.7 milioni di spettatori (13.9%). Su Rai Due, Tim Summer Hits 2022, dopo la pausa, ha convinto 1.2 milioni di persone (10%). Buon dato, seppur in calo rispetto all’ultima puntata che aveva coinvolto circa 150mila utenti in più. Dati soddisfacenti anche per Italia Uno: Chicago PD ha raggiunto 1.2 milioni di spettatori (7.9%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno – Mia e il Leone Bianco ha intercettato 1.820.000 spettatori e ha avuto il 12.4% di share;

Canale Cinque – Zelig ha avuto 1.740.000 spettatori (13.9%);

Rai Due – Tim Summer Hits 2022 ha coinvolto 1.238.000 spettatori (10%).

Italia Uno – Chicago PD ha avuto un ascolto medio di 1.207.000 spettatori (7.9%);

Rai Tre – Report ha convinto 914.000 spettatori (6.1%);

Rete Quattro – Zona Bianca ha raggiunto 901.000 spettatori (7.3%);

La7 – Domina ha interessato 248.000 spettatori (1.8%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 415.000 spettatori (2.8%);

Nove – The Sentinel ha catturato 306.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv lunedì 25 luglio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 2.698.000 spettatori (16.6%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.455.000 spettatori (15.1%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.191.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e ne ha avuti 3.186.000 (26.9%) nella seconda.

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.178.000 spettatori (13.2%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.675.000 (14.7%).

Ascolti tv lunedì 25 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.189.000 spettatori (11.5%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.319.000 (14.8%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 915.000 spettatori (11.6%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.446.000 spettatori (18.1%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.106.000 spettatori (18.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.119.000 spettatori (20.1%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.824.000 spettatori (19.7%).

Canale 5: Rosamunde Pilcher – Valigie e Segreti ha fatto compagnia a 979.000 spettatori (12.5%).

Ascolti della mattina di lunedì 25 luglio 2022