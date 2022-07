Continua il successo del Tim Summer Hits, in onda ogni giovedì sera su Rai Due. Anche il 14 luglio lo show musicale guidato da Stefano De Martino e Andrea Delogu ha ottenuto un buon risultato. 1.389.000 telespettatori con l’11.8% di share. Un leggero calo rispetto alle due puntate precedenti dovute sicuramente al caldo di questi giorni ma niente di preoccupante visto che il format ha vinto la sfida degli ascolti tv.

La terza puntata del Tim Summer Hits è stata la più vista in tv giovedì 14 luglio 2022: sconfitti sonoramente Rai Uno con lo speciale del Tg 1 sulla crisi di governo, che ha fatto a malapena l’8,9% di share, e la replica di Scherzi a parte su Canale 5 che non è andato oltre il 10.8%.

Inutile negare che il Tim Summer Hits, alla sua prima edizione con la coppia Stefano De Martino-Andrea Delogu, si è rivelato ben presto lo show musicale dell’estate. Più amato e apprezzato del “veterano” Battiti Live, che quest’anno non sta facendo gli ascolti sperati su Italia Uno.

Alla seconda puntata il format guidato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è crollato: solo il 9.6% di share. Numeri piuttosto bassi e lontani da quelli di un tempo, che segnano sicuramente una sconfitta non indifferente.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 14 luglio 2022:

Rai Uno – Tg 1 Edizione Straordinaria ha interessato 1.226.000 spettatori con l’8.90% di share

Canale 5 – Scherzi a parte ha interessato 1.161.000 spettatori (10.3%)

Rai Due – Tim Summer Hits 2022 ha coinvolto 1.389.000 spettatori (11.8%)

Italia 1 – FBI: Most Wanted ha avuto l’attenzione di 1.149.000 spettatori (7.8%)

Rai Tre – Scalfari: ASentimental Journey ha convinto 436.000 spettatori (2.9%)

Rete 4 – Zona Bianca ha informato 846.000 spettatori (7%)

La7 – In onda prima serata ha registrato 684.000 spettatori (5.1%)

TV8 – Cops, una banda di poliziotti ha fatto segnare 403.000 spettatori (2.8%)

Nove – Via dall’incubo ha raccolto 486.000 spettatori (3.6%)

Ascolti tv giovedì 14 luglio 2022: preserale e access prime time

Testa a testa tra Techetechetè di Rai e Paperissima Sprint di Canale 5: più di due milioni di spettatori per entrambi. Reazione a catena di Marco Liorni invece non è andato in onda per lasciare spazio alla partita Italia-Islanda.

Rai Uno: Techetechetè è stato seguito da 2.435.000 spettatori (15.56%)

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.265.000 spettatori (14.4%).

Rai Uno: Italia-Islanda ha appassionato 1.596.000 (15.82%)

Canale 5: Avanti un altro in replica ha registrato prima 1.051.000 persone (11.62%) e poi 1.889.000 (16.44%)

Ascolti tv giovedì 14 luglio 2022: il pomeriggio

La crisi di governo ha stravolto il palinsesto di Rai Uno: giovedì 14 luglio non sono andati in onda Don Matteo, Sei sorelle e Estate in diretta.

Rai Uno: Tg 1 – Edizione straordinaria è stato seguito da 884.000 spettatori con il 9.84%

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.173.000 spettatori (19.02%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.986.000 spettatori (19.33%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.609.000 spettatori (17.81%).

Canale 5: Terra Amara ha avuto un ascolto medio di 1.472.000 spettatori (16.82%).

Ascolti della mattina di giovedì 14 luglio 2022