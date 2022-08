Ascolti tv ieri: Rai 1 vince. Bene Del Debbio grazie a Salvini

Lo scorso 25 agosto la maggior parte del pubblico televisivo italiano ha premiato Rai Uno, dove è andato in onda il film Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie, che ha registrato lo share più alto della serata (il 15%, stando ai dati Auditel). Subito dietro c’è Grand Hotel – Intrighi e Passioni, che su Canale 5 ha convinto 1.541.000 spettatori con uno share del 13.6%.

Il ritorno di Paolo Del Debbio su Rete 4 con Dritto e Rovescio, per il resto, ha registrato un totale di di 1.028.000 spettatori (per il 8.9% di share): un risultato, questo, di certo legato alla presenza del leader della Lega Matteo Salvini, impegnato in queste settimane in una intensa campagna elettorale per le prossime Elezioni Politiche del 25 settembre.

Ecco, qui sotto, l’analisi completa dei risultati Auditel registrati lo scorso 25 agosto e divisi per fasce orarie.

Ascolti tv giovedì 25 agosto Prime Time

Rai Uno – Il film Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie ha convinto 2.129.000 spettatori per il 15% di share

Canale 5 – Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha ricevuto 1.541.000 spettatori (13.6%);

Rai Due – TG2 Post è stato seguito da 518.000 spettatori (3.7%);

Italia 1 ha trasmesso FBI: Most Wanted , che ha ottenuto uno share di 6,8% con 960.000 spettatori;

Rai Tre – La messa in onda di La Grande Storia ha convinto 607.000 spettatori con il 4.4% di share;

Rete 4 – Il ritorno di Dritto e Rovescio ha raggiunto 1.028.000 spettatori (8,9%);

La7 – In Onda – Prima Serata ha registrato un totale di 547.000 spettatori (4%);

TV8 – 260.000 spettatori hanno seguito Ci vediamo domani (2%);

Nove – IP Man 3 è stato visto da 418.000 spettatori (3,1%).

Ascolti tv giovedì 25 agosto 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechetè ha realizzato un ascolto di 2.943.000 spettatori (per il 19.3% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint ha convinto 2.576.000 spettatori (16.9%);

Rai Uno: Reazione a catena ha raccolto nella prima parte 1918.000 telespettatori (20.9%) mentre nella seconda 3.156.000 (27,2%);

Canale 5: la replica di Avanti un altro è stata seguita prima da 1.095.000 utenti (12.2%) e poi da 1.739.000 spettatori (15.2%);

Ascolti tv giovedì 25 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: le repliche della fiction Don Matteo 11 hanno attirato 1.269.000 spettatori (12.5%) nel primo episodio, mentre il secondo è stato visto da 1.424.000 spettatori (17.1%);

Rai Uno: Sei Sorelle in prima tv è stato seguito da 850.000 spettatori (11,8%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha registrato 1.341.000 spettatori (17,7%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 1.993.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: Una Vita è stata seguita da 1.999.000 spettatori (20,2%);

Canale 5: Terra amara ha registrato un ascolto medio di 1.941.000 spettatori (22.8%);

Canale 5: Un altro domani ha attirato a sé un totale di 1.311.000 spettatori (17,9%);

Canale 5: Il film La casa tra le montagne – Sempre a casa è stato visto da 953.000 spettatori (12,8%)

Ascolti della mattina di giovedì 25 agosto 2022