Matteo Salvini: l’ultima richiesta di Elisa Isoardi

Il leader della Lega Nord e la conduttrice Rai sono stati legati per ben cinque anni ma poi hanno deciso di prendere strade diverse…

Nonostante la lunga carriera, fatta di tanti programmi di successo in onda principalmente sulla Rai, il nome di Elisa Isoardi resta inevitabilmente accostato a quello di Matteo Salvini. La storia tra la bella conduttrice e il politico è durata cinque anni, dal 2013 al 2018. Da allora l’ex modella piemontese non è riuscita più ad avere un legame serio con altre persone. Il flirt con l’imprenditore Alessandro Di Paolo non ha lasciato il segno e oggi Elisa, alla soglia dei 40 anni, è felicemente single.

La richiesta di Elisa Isoardi

In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna la Isoardi ha rimarcato che la sua ultima storia significativa è stata proprio quella con Matteo Salvini. Poi ha fatto una richiesta ben precisa:

“Io voglio avere la delicatezza di non parlare più di quella storia. Sono passati tanti anni e la ricordo con un sorriso. Lui ha la sua vita. C’è rispetto da parte mia”

Un monito dunque a tutti i giornalisti: basta domande su Matteo Salvini. Anche perché se Elisa Isoardi non ha ancora trovato l’uomo giusto con il quale avere una relazione profonda, diversa è la situazione del leader della Lega Nord.

Il 49enne è legato dal 2019 a Francesca Verdini, figlia del politico Denis e di professione produttrice e ristoratrice. Una storia d’amore molto importante tanto che da tempo si parla di matrimonio per la coppia, anche se la notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati.

Per Salvini sarebbero le seconde nozze visto che in passato è stato sposato con la giornalista Fabrizia Ieluzzi dalla quale ha avuto il figlio Federico, che oggi ha diciannove anni. Dalla relazione successiva con l’avvocato Giulia Martinelli ha invece avuto nel 2012 Mirta.

Perché Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati

La lontananza e i numerosi impegni di lavoro hanno allontanato Elisa Isoardi e Matteo Salvini. È stata la stessa ex Miss Cinema ad ammetterlo qualche tempo fa mentre l’ex Ministro dell’Interno ha preferito non parlare troppo di questa rottura avvenuta nel 2018.

Elisa Isoardi ha però assicurato che con lei Matteo Salvini si è rivelato una persona stupenda, che le ha dato davvero tanto. Nessun rancore, nessun astio tra i due, dunque, che si sono lasciati in maniera serena e pacifica.