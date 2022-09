Ascolti tv ieri: problemi per il GF Vip, STEP tiepido, boom Italia

Rai Uno, trainato dalla Nazionale – gli azzurri hanno sfidato l’Ungheria nella Nations League -, sfiora i 7 milioni, facendo schizzare lo share al 31.4%. Il GF Vip 7(Canale Cinque) ha raccolto dati di nuovo tiepidi: 2.4 milioni di utenti e il 17.8% di share. La prima puntata del reality è stata vista da 2.6 milioni di spettatori (21.3%), la seconda da 2.2 mln (19.5%): altrimenti detto, per ora, il programma non ha ancora ingranato, anzi ha registrato un nuovo calo se si guarda allo share. Qualche problemino c’è.

Capitolo Stasera Tutto e Possibile: lo show di Rai Due timonato da Stefano De Martino ha interessato 1.3 milioni di persone (8.1%). Un esordio non deludente, ma nemmeno brillantissimo. Su Italia Uno, bene il film Jack Ryan che va oltre il milione di spettatori. Stesso discorso per Presa Diretta (Rai Tre) e Speciale Propaganda Live (La7).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 26 settembre 2022:

Rai Uno – Calcio – UEFA Nations League – Ungheria Vs Italia ha intercettato 6.949.000 spettatori e ha avuto il 31.4% di share;

Canale Cinque – Grande Fratello Vip 7 ha avuto 2.447.000 spettatori (17.8%);

Rai Due – Stasera tutto è possibile ha coinvolto 1.300.000 spettatori (8.1%);

Italia Uno – Jack Ryan – L’iniziazione ha avuto un ascolto medio di 1.151.000 spettatori (5.8%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 992.000 spettatori (6.5%);

Rai Tre – Presa diretta – L’Italia ha scelto ha convinto 1.063.000 persone (5.1%);

La7 – Speciale Propaganda Live ha interessato 1.015.000 spettatori (6.8%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 277.000 spettatori (1.4%);

Nove – Little Big Italy ha catturato 310.000 spettatori (1.5%).

Lo sciopero Rai

Per uno sciopero indetto dal sindacato Snap – il Sindacato Nazionale Autonomo Produzione TV – diversi programmi Rai sono saltati. “Agorà”, “I Fatti Vostri”, “Elisir”, “La vita in diretta” e “BellaMà”, ad esempio, non sono andati in onda perché i tecnici della Tv di stato hanno incrociato le braccia per le “permanenti condizioni critiche in cui rimane impanata la produzione televisiva a Roma”.

Ascolti tv lunedì 26 settembre 2022: preserale e access prime time

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.778.000 spettatori (12.3%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.665.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e ne ha avuti 4.123.000 (24.7%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.067.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e ne ha avuti 3.091.000 (19.2%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.307.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 1.175.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.813.000 spettatori (8.1%);

Ascolti tv lunedì 26 settembre 2022: il pomeriggio

Oggi è un altro giorno non è andato in onda per far spazio allo Speciale Elezioni della redazione del Tg1. Bella Ma’ è stato sostituito con BellaMix, cioè con degli spezzoni in replica della trasmissione condotta da Pierluigi Diaco. Saltata anche La Vita in diretta per via dello sciopero. Esulta Barbara d’Urso vicina al 20% di share.

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha coinvolto 1.730.000 spettatori (18.7%);

Rai Uno: Reazione a Catena Mix ha realizzato un ascolto di 1.371.000 spettatori (13.8%).

Rai Due: Bella – Mix ha avuto 313.000 spettatori (3.2%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.429.000 spettatori (17.1%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.161.000 spettatori (17.2%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.593.000 spettatori (24.3%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.792.000 spettatori (19.3%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.686.000 spettatori (19%).

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.400.000 spettatori (15.9%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.783.000 spettatori (19.1%) nella prima parte, 2.064.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte.

Ascolti tv della mattina di lunedì 26 settembre 2022