Grande Fratello Vip 7 terza puntata: nominati, bordate, forti tensioni

Stasera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini ha iniziato questo nuovo appuntamento parlando del risultato delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, che hanno portato alla vittoria Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con tutto il Centro-destra. I Vipponi sono stati messi al corrente attraverso un filmato del TG5 dell’attuale situazione politica italiana, nelle scorse ore. Il padrone di casa ha permesso ai concorrenti di dire la loro sul risultato. Tra tutti ha parlato Charlie Gnocchi, il quale ha espresso un commento positivo.

“Risultato in linea con le aspettative, è giusto”, ha dichiarato il concorrente. Sara Manfuso ha preferito, invece, non entrare nel dettaglio delle sue preferenze, puntando sulla novità: “C’è una donna che probabilmente sarà premier”. Signorini ha concluso questo momento dicendosi anche lui contento di vedere finalmente una donna arrivare a Palazzo Chigi. Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis hanno dovuto lasciare Roma per raggiungere i loro luoghi di residenza e poter votare. Pertanto, sono attualmente in quarantena e Alfonso ha richiamato la loro attenzione con un video collegamento.

GF Vip, Luca e Soraia: Sonia Bruganelli si scaglia contro Sara Manfuso

Subito dopo, un piccolo momento è stato dedicato a Orietta Berti, che ha deciso di fare delle precisazioni sulla sua partecipazione come opinionista. Ed ecco che è arrivato il momento di parlare del rapporto nato al GF Vip tra Luca Salatino ed Eleonoire Ferruzzi. Lei è convinta che da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne ci sia un reale interesse. Al contrario, Luca ha sempre assicurato di vederla solo come un’amica.

A sorpresa è arrivata Soraia Ceruti, che ha avuto modo di rivedere dal vivo il suo Luca. Ha sfruttato questa occasione per avere un confronto con Elenoire. Innanzitutto, Signorini ha fatto presente alla Ferluzzi che dovrebbe rispettare la storia d’amore che Salatino ha fuori con Soraia, senza pensare in negativo. “Luca avrebbe avuto questa reazione con qualunque persona, perché è innamorato di un’altra donna”.

Dopo il discorso di Alfonso, Luca ha rivisto Soraia. Non ha trattenuto le lacrime nel vederla. “Siamo tutti con te, stai andando fortissimo. Ti amano così come sei, non devi cambiare per nessuno”, ha affermato subito l’ex corteggiatrice. La Ceruti ha ricordato al fidanzato il motivo per cui è entrato nella Casa: lo sta facendo per il loro futuro. Parlando a bassa voce – è stato possibile comprendere le sue parole attraverso il labiale – gli ha rivelato: “Fuori sei il più forte”.

A questo punto, è arrivato il momento di far confrontare Soraia ed Elenoire. Secondo l’ex corteggiatrice, la Ferluzzi si sarebbe fatta dei film. Non solo, la Ceruti ha discusso con Sara Manfuso, contro cui aveva condiviso un post su Instagram. A detta di Soraia, la gieffina sarebbe una persona falsa, che non si starebbe comportando da amica con Elenoire.

Sara ha fatto fatica a capire e a spiegarle la situazione ci ha pensato Sonia Bruganelli. L’opinionista si è esposta duramente, schierandosi dalla parte di Soraia, convinta che non sia una vera amica dentro la Casa.

Ginevra Lamborghini e il rapporto con Elettra

La puntata è andata avanti con Ginevra Lamborghini, che ha ricevuto un video messaggio da parte del padre in occasione del suo 30esimo compleanno. Non è finita qui per Ginevra, che si è ritrovata ad affrontare la parte più spiacevole della puntata. Alfonso ha mandato in onda alcuni momenti che ritraevano Sara Manfuso, Elenoire e Giaele De Donà fare commenti negativi sul suo conto. In particolare, in settimana, hanno criticato l’atteggiamento tenuto dalla giovane Lamborghini. In Casa, ad esempio, indossa solo il costume.

Si è tornati a parlare del rapporto tra Elettra e Ginevra, con tanto di commenti da parte di Giaele. Quest’ultima, prima di entrare in gioco, ha ricevuto opinioni negative sulla sua compagna d’avventura, tanto che le sarebbe stato consigliato da un’amica in comune di starle lontana. “Quando gliel’ho fatto sapere, non l’ho fatto con cattive intenzioni, non volevo ferirti”, ha dichiarato la De Donà.

Ma ormai Ginevra sembra avere le idee abbastanza chiare. Non ha voluto parlare di questo, bensì del fatto che Giaele e le altre tre gieffine hanno fatto dei commenti poco carini dietro le sue spalle. La giovane Lamborghini ha mostrato così il suo lato più apprezzato dal pubblico, quello diretto.

“Obbiettivamente, ci sono modi e modi di dire le cose. Io pensavo fossi più delicata e meno velenosa. Sinceramente non me l’aspettavo. Io sono un po’ esibizionista, non lo nego. Mi piace il mio corpo, non lo nascondo e mi piace anche molto scherzare. Chi capisce questo, ha capito tutto, chi non lo capisce…”

Intanto, su Twitter, Elettra si è esposta. In particolare, ha messo un like al Tweet di un utente: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto”.

Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez, torna Giucas Casella come ospite

Signorini è andato avanti con la puntata del GF Vip 7 parlando del rapporto che sta nascendo tra Pamela Prati e Marco Bellavia. Quest’ultimo in confessionale ha sottolineato che non si parla di amore, almeno per il momento. Ma non ha nascosto il suo interesse nei confronti della showgirl e della sua storia.

Al centro dell’attenzione è finito Antonino Spinalbese, come si poteva immaginare. Il gieffino ha ricordato la nascita della figlia Luna Marì, nata dalla sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Su quest’ultima ha speso parole molto positive, rivelando che a fare il primo passo per costruire un ottimo rapporto tra genitori dopo la rottura è stata proprio la conduttrice argentina.

La terza puntata è andata avanti con Giucas Casella, ospite per avere un confronto con Attilio Romita. Quest’ultimo, senza freni, ha dichiarato in questi giorni di aver trovato l’ex Vippone viscido con alcune concorrenti durante la sua partecipazione al reality. Ora ha avuto modo di guardarlo in faccia. Giucas è apparso furioso nel giardino della Casa, ma non si è acceso alcun particolare litigio.

Un altro momento della serata è stato dedicato alla vita di Giaele. La De Donà non ha mai nascosto come vive il suo matrimonio. Scendendo nel dettaglio, ha raccontato che il loro è un amore libero. Quando non sono insieme – lui vive in America – si divertono liberamente. Pertanto, non ritiene che tra loro ci siano tradimenti, in quanto entrambi sono consapevoli di ciò che accade quando sono separati.

Molti nella Casa hanno criticato in questi giorni questo stile di vita, convinti che questo non sia un grande amore. In diretta è partito un battibecco tra lei e Sonia Bruganelli, che si è ritrovata di nuovo a discutere con Sara Manfuso.

Serata di scontri per i gieffini. Antonella Fiordelisi si è confrontata con Pamela Prati, trovando molti dei suoi compagni d’avventura contro. Infatti, tanti di loro non credono che la showgirl sia presuntuosa, come è stata descritta da Antonella.

GF Vip 7: chi è finito al televoto

Il televoto servirà a eleggere il Vip preferito, che a sua volta sarà il primo immune di questa edizione. Questo dettaglio verrà svelato ai concorrenti solo nella prossima puntata.

Durante le nomination, Ginevra Lamborghini ha mostrato ancora il suo lato più diretto, attaccando Giaele: “Sei innamorata sì, ma del suo conto in banca!”. L’attacco ha ripreso il discorso sul matrimonio della De Donà, basato sull’amore libero. L’affermazione di Ginevra ha conquistato proprio tutti, anche il pubblico presente in studio. In confessionale, invece, Amaurys Perez si è lamentato di non aver ricevuto nessuna foto della sua famiglia, dichiarando che non sta bene. “Lo sapete che sono dipendente”, ha dichiarato deluso. Probabilmente, il suo malumore è nato dopo aver visto le foto di Antonino e della figlia Luna Marì.

Al televoto sono finiti Antonella, Nikita, Giaele, Marco, Edoardo e Daniele.