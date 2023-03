Felicissima Sera – All Inclusive (Canale Cinque) di Pio e Amedeo conquista la prima serata ma non sfonda: lo show ha raggiunto 2.8 milioni di utenti e uno share pari al 19.5%. Benedetta Primavera (Rai Uno) di Loretta Goggi regge e non risente troppo della concorrenza dei due comici foggiani, intrattenendo 2.5 milioni di spettatori (15.8%). La scorsa settimana il varietà dell’ammiraglia della Tv di Stato aveva intercettato 2.6 milioni di utenti (16.5%). Come al solito bene Fratelli di Crozza (Nove), oltre l’1.1 milione di spettatori (5.8%)

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 24 marzo 2023:

Rai Uno – Benedetta Primavera: 2.481.000 spettatori (15.8% di share);

Canale 5 – Felicissima sera – All inclusive!: 2.794.000 spettatori (19.5%);

Rai Due – N.C.I.S.: 954.000 spettatori (4.7%); N.C.I.S. Hawai’i: 758.000 spettatori (4.3%);

Italia 1 – Homefront : 1.157.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre – Alberto Tomba. Vincere in salita : 637.000 spettatori (3.4%);

Rete 4 – Quarto Grado: 1.126.000 spettatori (7.9%);

La7 – Propaganda Live: 785.000 spettatori (5.7%);

TV8 – 4 Ristoranti: 385.000 spettatori (2%);

Nove – Fratelli di Crozza: 1.109.000 spettatori (5.8%).

Ascolti tv venerdì 24 marzo 2023: preserale e access prime time

L’Eredità sempre abbondantemente sopra ad Avanti un altro di Paolo Bonolis. I Soliti Ignoti batte Striscia la Notizia.

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.458.000 spettatori (21.7%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.000.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.821.000 spettatori (18.7%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.003.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e nella seconda da 4.217.000 (25.9%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.279.000 telespettatori (18.5%) e poi 3.457.000 utenti (22%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 892.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e ne ha avuti 827.000 (4%) nella seconda parte.

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.369.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.606.000 spettatori (7.8%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.477.000 spettatori (7.1%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato prima 148.000 spettatori (1.2%) e poi 266.000 (1.7%).

Ascolti tv venerdì 24 marzo 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.448.000 spettatori (14.8%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.739.000 persone (21.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.002.000 spettatori (21.4%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 521.000 utenti (6.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.582.000 telespettatori (21.3%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.709.000 spettatori (23.7%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.795.000 spettatori (29%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha appassionato 1.749.000 spettatori (21.7%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.459.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.274.000 spettatori (16.6%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.663.000 spettatori (17.8%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 24 marzo 2023