Michelle Hunziker protagonista di “Che intervista che fa”, parodia di “Che Tempo Che Fa” orchestrata da Pio e Amedeo nello show Felicissima Sera – All Inclusive. La conduttrice svizzera ha dovuto affrontare una serie di domande ‘scomode’, ma non troppo (anche perché la più scomoda non le è stata fatta, ma su questo punto ci torneremo a breve). Pronti via, e subito i due foggiani hanno portato il discorso su Eros Ramazzotti.

“Qual è il segreto di questa amicizia? Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha detto sorridendo la presentatrice elvetica. Ci ha pensato Amedeo a mettere del pepe, domandando senza troppi giri di parole se con il cantante romano abbia avuto dei rapporti intimi di recente, da quando cioè ha riallacciato con lui un legame affettivo. “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”, il quesito secco del comico foggiano. “Ogni tanto sì, per educazione…”, la risposta sorprendente della Hunziker. In studio sono piovuti applausi, con la conduttrice che si è subito corretta: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”.

Secondo diversi utenti la Hunziker, nonostante abbia poi detto che stava scherzando, potrebbe avere detto la verità. Chissà…. Largo poi a Tomaso Trussardi, secondo marito della showgirl svizzera. “Con Trussardi è finita ma ci vogliamo bene”, ha sottolineato Michelle. Amedeo ha subito rimesso del pepe sull’intervista: “E c’è stato il richiamino anche con lui?”. “Ma che domanda è?”, la risposta di Michelle che ha poi sottolineato che in questo momento è single.

Felicissima Sera – All Inclusive, quella domanda non fatta a Michelle Hunziker

Pio e Amedeo, campioni di “scorrettezza” e domande “scomode”, non hanno però posto attenzione a una questione molto intrigante. Quale? Giovanni Angiolini, vale a dire il chirurgo che Michelle ha frequentato dopo la fine del matrimonio con Trussardi. Proprio Trussardi si scagliò contro il medico in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, definendolo una persona “non perbene”. La Hunziker non ha mai parlato pubblicamente della liaison, seppur non c’è alcun dubbio che ci sia stata (alcune paparazzate l’hanno documentata in modo inequivocabile).

I due comici avrebbero potuto porre una domanda “scomoda” sulla questione, ma si sono guardati bene dal farlo (probabile che la conduttrice svizzera abbia espresso il desiderio di non volere ricevere alcuna domanda diretta sulla vicenda). Insomma, Pio e Amedeo non sono così “scorretti” come vogliono far credere.