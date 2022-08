By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 24 agosto 2022

Super Quark del compianto Piero Angela, in onda su Rai Uno, ha ottenuto dati poco entusiasmanti, interessando 1.6 milioni di utenti (12.5% di share, ci si aspettava qualcosa di più). Ha fatto meglio Canale Cinque che ha proposto Fratelli Caputo: la miniserie ha interessato 1.7 milioni di persone (12.7%), conquistando la prima serata. Così, per il secondo giorno consecutivo, l’ammiraglia Mediaset ha battuto quella della tv di stato, fatto più unico che raro visto che lungo tutta l’estate Rai Uno ha sempre dominato.

Bene Rai Due che con Delitti in Paradiso ha intercettato quasi 1.2 milioni di utenti (8.2%). Italia Uno ha puntato sulla replica dello Speciale Iene dedicato al delitto di Garlasco: come al solito si sono accese le polemiche sui social. Da un lato coloro che hanno criticato duramente il taglio del programma (qualcuno lo ha persino definito “vomitevole”), affermando che la trasmissione abbia assunto un tono sbagliato e assolutorio nei confronti del condannato; dall’altro chi è convinto che Alberto Stasi potrebbe essere stato mandato in carcere ingiustamente.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 24 agosto 2022:

Rai Uno – Super Quark ha registrato 1.612.000 spettatori e il 12.5% di share;

Canale 5 – Fratelli Caputo hanno avuto 1.704.000 spettatori (12.7%);

Rai Due – Delitti in Paradiso è stato seguito da 1.192.000 spettatori (8.2%);

Italia 1 – Le Iene presentano Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi ha conquistato 857.000 spettatori (7.9%);

Rai Tre – Ribelli ha convinto 789.000 spettatori (5.5%);

Rete 4 – Controcorrente prima serata ha raggiunto 724.000 spettatori (6.4%);

La7 – La corsa al voto ha registrato un totale di 491.000 spettatori (3.7%);

TV8 – X Factor – Il Meglio delle Audizioni ha intercettato 297.000 spettatori (2.3%);

Nove – Segnali dal futuro è stato visto da 272.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv mercoledì 24 agosto 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechetè ha ottenuto 2.941.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.403.000 spettatori (15.9%);

Rai Uno: Reazione a catena ha raccolto nella prima parte 2.254.000 persone (24.7%) mentre nella seconda 3.367.000 spettatori (28.5%);

Canale 5: la replica di Avanti un altro è stata seguita prima da 1.369.000 utenti (15.8%) e poi da 1.996.000 spettatori(17.4%).

Ascolti tv mercoledì 24 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: le repliche della fiction Don Matteo hanno convinto 1.314.000 spettatori (12.7%) nel primo episodio, mentre il secondo è stato seguito da 1.341.000 spettatori (15.6%);

Rai Uno: Sei Sorelle è stato visto da 891.000 spettatori (12.3%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha registrato 1.357.000 spettatori (18.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.097.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Una Vita ha convinto 2.111.000 spettatori (20.8%);

Canale 5: Terra amara ha registrato un ascolto medio di 2.049.000 spettatori (22.9%);

Canale 5: Un altro domani ha attirato a sé un totale di 1.372.000 spettatori (18.6%);

Canale 5: Tata Giramondo: Missione Italia ha convinto 940.000 spettatori (13%).

Ascolti della mattina di mercoledì 24 agosto 2022