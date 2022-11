Ascolti tv ieri: partono i Mondiali, Amici e Verissimo fanno boom

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 20 novembre 2022

Complice l’inizio dei Mondiali in Qatar e l’assenza dell’Italia alla competizione calcistica più importante al mondo, Maria De Filippi e Silvia Toffanin hanno conquistato nuovi telespettatori. Amici è volato oltre il 21% di share e anche Verissimo ha catturato l’attenzione di oltre tre milioni di telespettatori. Bene pure Mara Venier: Domenica In è stata ridimensionata per lasciare spazio al calcio ma ha registrato ugualmente un ottimo risultato. 2.900.000 spettatori (20.50%) nella prima parte mentre nella seconda 2.750.000 (20%).

Ascolti tv domenica 20 novembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Domenica In: 2.900.000 spettatori e il 20.50% di share nella prima parte; 2.750.000 spettatori e il 20% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Amici: 3.095.000 spettatori (21.95%);

Canale 5 – Verissimo: 2.839.000 spettatori e il 20.46% di share nella prima parte; 3.184.000 spettatori e il 19.64% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Cerimonia d’apertura Mondiali: 4.097.000 spettatori e il 30.06% di share;

Rai Uno – Qatar – Ecuador: 4.657.000 spettatori e il 29.50% di share.

Ascolti tv domenica 20 novembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti non è andato in onda per lasciare spazio allo speciale Rai Sport dedicato ai Mondiali di calcio 2022.

Rai Uno – Rai Sport: 2.281.000 spettatori e il 12.59% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.129.000 spettatori e il 14.66% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.755.000 spettatori (19.55%);

Canale 5 – Caduta Libera in replica: 2.824.000 spettatori (16.22%) nella prima parte e 3.841.000 utenti (20.14%) nella seconda.

Ascolti tv domenica 20 novembre 2022: la prima serata

Ottimo risultato per Che tempo che fa di Fabio Fazio nonostante la partita dell’Italia su Rai Uno che ha vinto gli ascolti tv della prima serata.

Rai Uno – Austria-Italia: 4.117.000 spettatori e il 20.10% di share;

Canale 5 – Titanic: 1.971.000 spettatori e il 14% di share;

Rai Due – NCIS+L.A. Bull: 1.106.000 spettatori (5.20%); 973.000 (5.50%);

Italia Uno – Le Iene presentano Inside: 1.434.000 spettatori e il 7.8% di share;

Rai Tre – Che tempo che fa: 2.741.000 spettatori e il 13.10% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 658.000 spettatori e il 4.70%;

La 7 – Non è l’Arena: 740.000 spettatori e il 5.20%;

Tv 8 – I love shopping: 291.000 spettatori e l’1.60%;

Nove – Il Contadino cerca moglie: 434.000 e il 2.20%.

Ascolti della mattina di domenica 20 novembre 2022