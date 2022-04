Ascolti tv ieri: Papa ok, crac Eredi della Terra, Venier fa la festa a Tatangelo

Ascolti tv e share del prime time di domenica 17 aprile 2022 – Papa Francesco e il Racconto dei Vangeli, in onda su Rai Uno, ha conquistato la prima serata raggiungendo quasi 3 milioni di persone (14.1% di share). Picco per il contributo di Roberto Benigni seguito da oltre 3.4 milioni di utenti. Molto male Canale Cinque che con Gli Eredi della Terra ha raccolto soltanto 1.5 milioni di spettatori (8.9%). Sugli ascolti assoluti ha persino fatto meglio l’ennesima replica de Il ciclone (Italia Uno), che ha interessato 1.6 milioni di utenti. Bene su Rai Due Quello che Veramente Importa che ha intercettato oltre 1.4 milioni di persone.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Papa Francesco e il Racconto dei Vangeli ha raccolto 2.937.000 spettatori (14.1% di share). Nel contributo di Roberto Benigni 3.413.000 (15,9%) e nel doc Volti dei Vangeli 2.733.000 (13.2%).

Rai Due: Quello che Veramente Importa ha conquistato 1.462.000 spettatori (7.4%).

Rai Tre: Il Borgo dei Borghi – Speciale Kilimangiaro ha catturato l’attenzione di 1.152.000 spettatori (6.2%).

Canale 5: Gli Eredi della Terra ha convinto 1.563.000 spettatori (8.9%).

Italia 1: Il ciclone ha intrattenuto 1.632.000 spettatori (8%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 915.000 spettatori (5.8%).

La7: Il Gattopardo ha incollato innanzi al teleschermo 573.000 spettatori (3%).

Tv8: Men in Black International ha convinto 586.000 spettatori (3%).

Nove: La passione di Cristo ha convinto 322.000 spettatori (1.7%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 17 aprile 2022

Ascolti in drastico calo per tutti i programmi per via della festività pasquale. Lo share è però rimasto pressoché stabile per tutti i programmi in onda, segno che molte persone, come prevedibile, durante la domenica di Pasqua hanno preferito tenere spenta la tv. Al netto di ciò Mara Venier con Domenica In ha doppiato Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio.

Rai Uno: Domenica In ha raccolto 2.078.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e ne ha convinti 2.048.000 (19.8%) nella seconda.

Rai Uno: Da noi… a ruota libera ha avuto 1.784.000 spettatori (15.2%).

Canale Cinque: Beautiful è stato seguito da 1.287.000 spettatori (12.6%).

Canale Cinque: Scene da un matrimonio è stato visto da 954.000 spettatori (9.4%).

Canale Cinque: Una vita ha conquistato 908.000 spettatori (8.7%).

Canale Cinque: Verissimo Le storie ha convinto, nella prima parte 1.183.000 spettatori (11%); nella seconda parte ne ha raccolti 1.619.000 (13.9%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 17 aprile 2022