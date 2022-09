Ascolti tv ieri: Pallavolo al top, Venier sottotono, Isoardi da incubo

Rai Uno, spinto dalla finale Mondiale di Pallavolo Italia-Polonia – che ha visto il trionfo degli azzurri -, ha conquistato a mani basse la prima serata, coinvolgendo oltre 3.7 milioni di utenti (22.5% di share). Più che doppiato Canale Cinque che, con il film Harriet, ha interessato soltanto 1.5 milioni di spettatori (11.4%).

Esordio amaro su La7 per Massimo Giletti: Non è l’Arena ha catturato l’attenzione di 525 mila utenti (4.4%). Dati per nulla entusiasmanti al pari di quelli di Zona Bianca, proposta di Rete Quattro che ha coinvolto 595 mila spettatori (4.6%).

Di seguito i dati relativi al prime time di domenica 11 settembre 2022:

Rai Uno – Pallavolo Maschile – Campionati Mondiali 2022, Finale ha totalizzato 3.752.000 telespettatori (22.5% di share).

Canale 5 – Il film Harriet ha coinvolto 1.598.000 spettatori (11.4%);

Rai Due – Bull ha avuto 573.000 spettatori (3.7%);

Italia 1 – Aquaman ha raggiunto 913.000 spettatori (6%);

Rai Tre – Presa diretta – Ritorno al nucleare ha interessato 791.000 spettatori (5%);

Rete 4 – Zona Bianca ha informato 595.000 spettatori (4.6%);

La7 – Non è l’Arena ha conquistato 525.000 spettatori (4.4%);

TV8 – World Trade Center ha avuto 225.000 spettatori (1.4%);

Nove – Ficarra e Picone – Sono cose che capitano ha avuto l’attenzione di 327.000 spettatori (2%).

Ascolti tv domenica 11 settembre 2022: Access Prime Time e preserale

I Soliti Ignoti avrebbe dovuto partire con la nuova stagione: il programma di Amadeus è stato rinviato per fare spazio alla finale Mondiale di pallavolo.

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.875.000 spettatori e il 16.9% di share.

Rai Uno – Reazione a Catena: nella prima parte ha totalizzato 2.335.000 (22.2%) mentre nella seconda 3.402.000 (26.8%);

Canale 5 – Caduta Libera: prima è stato seguito da 1.288.000 persone (12.8%) poi da 1.932.000 (15.7%);

Ascolti tv domenica 11 settembre 2022: il pomeriggio

Per Domenica In esordio sottotono. Fa peggio Elisa Isoardi con Vorrei dirti che: per la trasmissione di Rai Due dati da incubo (2.3% di share). Vittoria schiaccianti per TV8 che con il GP di Monza vola al 28%.