Mara Venier ‘fulmina’ uno del pubblico: cala il gelo a Domenica In

Poteva iniziare la nuova stagione di Domenica In senza uno degli ormai noti caz….toni di Mara Venier? Naturalmente no, e infatti, già all’esordio, la ‘Zia’, a un certo punto, ha perso la pazienza, scagliandosi contro una persona presente nello studio. Molto probabilmente si è trattato di qualcuno presente tra il pubblico. Non è escluso però che il suo bersaglio possa essere stato uno degli assistenti della trasmissione. Quel che è certo è che qualcuno, in diretta, ha fatto imbizzarrire non poco la conduttrice veneta. A farle perdere le staffe il fatto che è stato fatto del baccano. L’episodio si è verificato mentre era in corso l’intervista a Francesca Barra e Claudio Santamaria.

La giornalista stava raccontando un momento delicato vissuto assieme al compagno, ossia di quando ha ufficializzato la love story con l’attore. “Hanno cercato di sporcare il nostro amore, negli anni non ce l’hanno resa facile questa relazione”, ha ricordato la Barra che è stata bruscamente interrotta dalla padrona di casa, la quale ha puntato un’occhiata di fuoco a qualcuno non ripreso dalle telecamere e ha pronunciato un perentorio “scusi!”.

Quindi si è zittita per un attimo, non staccando lo sguardo, sempre infuocato, dal suo interlocutore. “Scusi”, ha di nuovo scandito con fermezza e stizza, senza smettere di ficcargli addosso gli occhi. “Stiamo lavorando!”, ha chiosato in modo categorico e con una punta di collera. In studio è calato il gelo. Di colpo il brusio si è arrestato. Il rimprovero ha avuto effetto immediato, nemmeno una mosca si è più azzardata a volare.

Mara Venier supera Pippo Baudo: la ‘Zia’ tocca quota 14 edizioni di Domenica In, il presentatore siciliano fermo a quota 13

Poco prima di accogliere la Barra e Santamaria, la ‘Zia’ è stata protagonista di una lunga intervista con la cantante Loretta Goggi e il giornalista Alberto Matano. In apertura di puntata ha inoltre ricordato che ha raggiunto un record di cui va molto orgogliosa: con la Domenica In 2022/2023 sono 14 le edizioni del varietà da lei timonate. Superato, quindi, Pippo Baudo che si è fermato a quota 13. Per la puntata d’esordio, tra il pubblico, si è visto anche il marito della conduttrice veneziana, Nicola Carraro.