Domenica In, gli ospiti della prima puntata: Mara Venier parte forte

Torna l’appuntamento domenicale con la celebre trasmissione di Rai Uno: la sua conduttrice ha in serbo per il pubblico tante sorprese, ecco quali

Tutto è pronto negli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi per la nuova attesissima edizione di Domenica In, la quindicesima condotta da Mara Venier, che torna ancora una volta al timone della storica trasmissione domenicale. La puntata inaugurale di questa nuova edizione di Domenica In andrà in onda l’11 settembre, come sempre a partire dalle ore 14.

“Zia Mara” ha deciso per l’occasione di sfoderare fin da subito alcune delle sue carte migliori. La prima puntata di Domenica In 2022/2023 vedrà infatti partecipare un parterre de rois di ospiti di tutto rispetto, come anticipato poche ore fa in anteprima su TvBlog.

Un nome spicca su tutti, quello di Loretta Goggi. L’attrice e imitatrice tornerà nel salotto di Mara Venier, dopo esserci già stata in passato in diverse occasioni. Insieme alla giudice di Tale e Quale Show i telespettatori vedranno anche il ritorno di amici storici della conduttrice, quali Alberto Matano, Andrea Sannino e Franco Riacciardi. Con questi ultimi, tra l’altro, la presentatrice sarà la protagonista della nuova sigla del programma.

Come ad ogni puntata della trasmissione, ci sarà anche spazio per gli approfondimenti sugli ultimi casi di cronaca che hanno macchiato il nostro Paese. Mara Venier avrà infatti la possibilità di intervistare Stefania Matteuzzi, la sorella di Alessandra Matteuzzi, la donna vittima di femmincidio avvenuto pochi giorni fa a Bologna per mano del suo ex fidanzato Giovanni Padovani.

Domenica In: partenza con il botto, ma salta lo show in prima serata

Mara Venier ha dunque in programma una puntata, sulla carta, davvero molto interessante, che potrebbe regalare grosse soddisfazioni in termini di share. Ad ogni modo, i programmi iniziali di “Mamma Rai” per la conduttrice erano leggermente diversi.

Proprio pochi giorni fa è stata confermata la cancellazione dal palinsesto di Domenica In Show, una nuova puntata del format serale della trasmissione (in programma inizialmente il 9 settembre) con cui Mara Venier voleva ringraziare il pubblico per l’enorme affetto che ancora oggi le riserva. Tuttavia, alla fine, il programma è stato cancellato per motivi “di tempo e di studio”, come confermato da Davide Maggio. A esprimere perplessità sulla messa in onda era stata anche la stessa Venier, che avrebbe deciso di concentrarsi sulla sua domenica “classica”.