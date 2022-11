By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 8 novembre 2022

Scontro tra film per le ‘ammiraglie’: ha avuto la meglio Rai Uno che con Divorzio a Las Vegas ha intrattenuto 2.5 milioni di utenti (14.2% di share); dati deludenti per Canale Cinque che con Il diritto di opporsi ha conquistato l’attenzione di 1.6 milioni di spettatori (11.5%). Più che sufficienti Le Iene su Italia Uno che hanno convinto una platea di 1.2 milioni di utenti (9.5%). Cresce di 100mila utenti rispetto a sette giorni fa Il Collegio su Rai Due venendo visto da 885mila persone (5.4%): i numeri restano comunque non entusiasmanti. La sfida dei talk è stata vinta ampiamente da DiMartedì di Giovanni Floris, che ha battuto Cartabianca e Fuori dal coro.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 8 novembre 2022:

Rai Uno – Divorzio a Las Vegas: 2.552.000 spettatori e il 14.2% di share;

Canale 5 – Il diritto di opporsi: 1.670.000 spettatori e l’11.5% di share;

Rai Due – Il Collegio: 885.000 spettatori e il 5.4% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.228.000 spettatori e il 9.5% di share;

Rai Tre – #CartaBianca: 994.000 spettatori e il 6.2% di share;

Rete 4 – Fuori dal Coro: 902.000 spettatori e il 6.5% di share;

La7 – DiMartedì: 1.308.000 spettatori e il 7.8% di share;

TV8 – Pechino Express – La Rotta dei Sultani: 657.000 spettatori e il 3.8% di share;

Nove – Outlander – L’ultimo vichingo: 365.000 spettatori e il 2.1% di share.

Ascolti tv martedì 8 novembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti e L’Eredità sempre avanti (non di poco) rispetto a Striscia la Notizia e Caduta Libera.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.723.000 spettatori (22.6%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.343.000 spettatori (16%);

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.113.000 spettatori (22.8%) nella prima parte e ne ha avuti 4.318.000 (25.9%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato spettatori 2.251.000 (16.8%) nella prima parte e ne ha avuti 3.394.000 (20.6%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 934.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 878.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.291.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.539.000 spettatori (7.3%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.769.000 spettatori (8.4%);

Ascolti tv martedì 8 novembre 2022: il pomeriggio

Alberto Matano sempre abbondantemente davanti a Barbara d’Urso.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.500.000 spettatori (16%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.771.000 spettatori (22%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.430.000 spettatori (22.2%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 325.000 spettatori (3.9%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.610.000 spettatori (21.7%);

Canale 5: Una vita ha raccolto 2.120.000 spettatori (19.3%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.504.000 spettatori (27%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.296.000 spettatori (16.1%), quello di Amici ne ha avuti 1.583.000 (19.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.204.000 spettatori (14.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.720.000 spettatori (15.5%).

Ascolti tv della mattina di martedì 8 novembre 2022