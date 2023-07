Ascolti tv ieri: Noos, Pio e Amedeo, Parietti e Pooh. Chi ha vinto

Noos su Rai Uno al 14%, in calo netto (-400 mila utenti) rispetto a una settimana fa. Felicissima Sera in replica su Canale Cinque all’11%, non bene. Non sono una signora su Rai Due al 6.7%, dato confortante. Bene anche Chicago Fire su Italia Uno e i Pooh su Rai Tre.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 27 luglio 2023:

Rai Uno – Noos: L’avventura della conoscenza è stato seguito da 1.805.000 spettatori (14.03%);

Canale 5 – Felicissima sera in replica ha intrattenuto 1.225.000 spettatori (11.32%);

Rai Due – Non sono una signora ha totalizzato una media di 804.000 spettatori (6.69%);

Italia 1 – Chicago Fire ha intrattenuto 1.226.000 spettatori (8.5%);

Rai Tre – Pooh – Un attimo ancora ha ottenuto una media di 928.000 spettatori (6.57%);

Rete 4 – Il segno della libellula – Dragonfly ha tenuto compagnia a 626.000 spettatori (4.79%);

La7 – In Onda Estate ha totalizzato una media di 709.000 spettatori (5.14%);

Tv8 – Prey – La preda è stato visto da 363.000 spettatori (2.7%);

Nove – La maschera di zorro ha intrattenuto 432.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv giovedì 27 luglio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechetè ha intrattenuto 3.005.000 spettatori (19.64%);

Canale 5 – Paperissima Sprint Estate è stato seguito da 2.184.000 spettatori (14.28%);

Rai Due – TG2 Post Estate ha ottenuto una media di 763.000 spettatori (5%);

Rai Uno – Reazione a catena ha tenuto compagnia a 2.045.000 spettatori (22.83%) nella prima parte e a 3.097.000 spettatori (27.77%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera ha intrattenuto 1.343.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 1.693.000 spettatori (15.8%);

Rete 4 – Controcorrente Estate è stato seguito da 690.000 spettatori (4.73%) nella prima parte e da 607.000 spettatori (3.92%) nella seconda;

Rai Tre – Un Posto al Sole è stato visto da 1.529.000 spettatori (9.86%).

Giovedì 27 luglio 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno – Don Matteo ha totalizzato una media di 1.098.000 spettatori (11.05%) nella prima parte e 988.000 spettatori (12.5%) nella seconda;

Rai Uno – Sei Sorelle ha intrattenuto 650.000 spettatori (9.26%);

Rai Uno – Estate in diretta è stato visto da 1.192.000 spettatori (17.14%);

Canale 5 – Beautiful è stato seguito da 2.428.000 spettatori (21.43%);

Canale 5 – Terra Amara ha totalizzato una media di 2.408.000 spettatori (23.25%);

Canale 5 – La Promessa ha intrattenuto 2.001.000 spettatori (23.42%);

Canale 5 – My Home My Destiny ha tenuto compagnia a 1.601.000 spettatori (22.26%);

Canale 5 – Un altro domani è stato seguito da 1.100.000 spettatori (15.4%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 27 luglio 2023