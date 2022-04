By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 10 aprile 2022

Ascolti tv e share del prime time di domenica 10 aprile 2022 – Su Rai Uno, le ultime puntate di Noi hanno convinto 3.6 milioni di utenti, raggiungendo uno share pari al 17.5%. La serie tv ha conquistato nettamente la prima serata e ha fatto registrare numeri in crescita rispetto a quelli di una settimana fa, quando fu seguito da 3.4 milioni di utenti con uno share del 16.1%.

Dati in aumento anche per Lo Show dei Record di Canale Cinque che ha raggiunto 2.5 milioni di persone (12.6%), circa 200mila in più rispetto a sette giorni fa. Resta comunque il fatto che il programma timonato da Gerry Scotti, che domenica 10 aprile è giunto all’ultimo appuntamento, ha ottenuto risultati piuttosto deludenti.

Stabile Che Tempo Che Fa su Rai Tre che continua ad avere dati di ascolto soddisfacenti.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Noi ha raccolto 3.626.000 spettatori, pari al 17.5% di share.

Rai Due: The Rookie ha conquistato 991.000 spettatori (4.2%), mentre Blue Bloods ne ha intercettati 1.020.000 (4.8%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.448.000 spettatori (10.5%), e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.559.000 spettatori (8.6%).

Canale 5: Lo Show dei Record ha convinto 2.544.000 spettatori (12.6%).

Italia 1: Barry Seal – Una storia americana ha intrattenuto 989.000 spettatori (4.7%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 601.000 spettatori (3.7%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 938.000 spettatori (5.6%).

Tv8: Moto3 – GP Americhe ha convinto 491.000 spettatori (2.1%).

Nove: Seconda Repubblica – Il meglio di Recital ha convinto 377.000 spettatori (1.8%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 10 aprile 2022

Domenica In, nella prima parte, con la lunga intervista realizzata a Jovanotti, è stata seguita da oltre 3.1 milioni di utenti, quasi doppiando Anna Tatangelo con Scene da un Matrimonio, in onda su Canale Cinque. La trasmissione “nuziale” da 1.6 milioni di spettatori della scorsa settimana è passata ad averne 1.4 milioni, scendendo sotto il 10% di share. Numeri non rosei.

Rai Uno: Domenica In ha raccolto 3.172.000 spettatori (21.5%) nella prima parte e ne ha convinti 2.548.000 (18.5%) nella seconda.

Rai Uno: Da noi… a ruota libera ha avuto 2.001.000 spettatori (14.3%).

Canale Cinque: Beautiful è stato seguito da 1.877.000 spettatori (12.4%).

Canale Cinque: Scene da un matrimonio è stato visto da 1.426.000 spettatori (9.9%).

Canale Cinque: Una vita ha conquistato 1.274.000 spettatori (9.4%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto, nella prima parte chiamata Pre Show, 1.632.000 spettatori (12.2%); nella seconda parte ne ha raccolti 2.128.000 (16.3%); nella terza parte ne ha avuti 2.151.000 (15%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 10 aprile 2022