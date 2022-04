Tornado Jovanotti a Domenica In. Lorenzo Cherubini è stato ospite da Mara Venier dando vita a un’intervista che è stata un’esplosione di sorrisi e divertimento. Pronti via e la padrona di casa del pomeriggio di Rai Uno ha sottolineato più volte di non aver mai incontrato il “Jova” dal vivo, preparando una sorta di “trappola” al cantante perché in realtà, parecchi anni fa, i due si sono visti in un paio di occasioni. Peccato che la memoria dell’artista non sia stata così svelta a recuperare dalla mente i due episodi, cascando nello spassoso tranello organizzato dalla conduttrice veneta.

Jovanotti a Domenica In: “Sono un miracolato”

“Noi non ci siamo mai visti, ma cosa pensi di me?”, ha esordito la “Zia”, innescando una replica al miele da parte dell’ospite: “Penso quello che pensano tutti, che sei un raggio di sole nel pomeriggio. Bello il clima che riesci a creare con gli ospiti”. Spazio quindi a una clip celebrativa relativa alla carriera del cantante. Rientrati in studio, Mara ha voluto sapere le emozioni provate dal “Jova” nel rivedere la sintesi della sua sfavillante parabola professionale. “Sono un miracolato, però io non ho mai mollato nemmeno un’ora della mia vita, la musica è sempre stata con me”, ha spiegato il rapper.

“Mi chiamavano fischino sai?”, ha raccontato Cherubini, ricordando che sua madre gli diede quel soprannome perché fin da piccolo fischiettava continuamente in casa. “Mi piace il fischio, lo trovo erotico”, ha chiosato la Venier stimolando delle fragorose risate in studio. “Ma sai che il fischio è considerato un oltraggio… Sai, fischiare a una donna…”, ha sottolineato il “Jova” con Mara che se ne è fregata del politically correct: “Alla mia età, se qualcuno mi fischia dietro, mi giro e dico: “Ci prendiamo un caffè?”“.

Largo poi al “tranello” teso all’ospite. “Che strano che non ci siamo mai incontrati…”, ha incalzato la “Zia“, iniziando a far percepire che forse quell’affermazione non celasse del tutto la verità. “Io sto a casa con le mie figlie e poi vado in bicicletta, non vado molto in giro”, ha sottolineato l’artista, non avendo subito colto l’ironia della conduttrice. Mara, a questo punto, si è alzata e gli ha accarezzato il viso: “Sicuro che non ci siamo mai incontrati?”. Quindi ha lanciato un video in cui la si vede, giovanissima, intervistare proprio un altrettanto giovanissimo “Jova”.

“Io manco mi ricordo di me lì, io rimuovo molto”, si è giustificato Lorenzo con divertente impaccio. “Ci siamo incontrati anche un’altra volta, sai?”, ha incalzato Mara. “Ok, sto facendo una figura terribile“, ha chiosato l’artista, con una punta di imbarazzo. Altra clip, altra intervista della Venier a Jovanotti: correva l’anno 1992 e la chiacchierata fu nella trasmissione Nuovo Cantagiro. “Ok, vado via. Due figure così, vado via. Non mi ricordavo”, ha commentato Jovanotti, sghignazzando e chiedendo venia alla padrona di casa di Domenica In. “Dai, prendi la chitarra e dedicami qualcosa che ti perdono”, ha chiosato Mara sorridendo. Detto, fatto: il cantante ha imbracciato la chitarra e ha abbozzato al volo qualche nota dedicata alla “Zia”. Perdono meritato!