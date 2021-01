Jovanotti, la figlia Teresa: “Ho avuto un tumore”. La lotta al cancro

La figlia del noto cantante ha rivelato in un post Instagram la sua malattia e ha raccontato come si è accorta di essersi ammalata

Oggi è una di quelle giornate in cui si dovrebbe semplicemente sorridere. Sì, perché c’è un’altra persona che ce l’ha fatta, che ha vinto uno dei male più comuni del nostro secolo. Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, ha pubblicato un post su Instagram pochi minuti fa in cui ha raccontato in breve la sua storia. La sua esperienza con il cancro. Una notizia che l’ha colpita il 3 luglio 2020 ma che non ha voluto raccontare fino a quando non ha vinto la malattia. E lo ha fatto proprio ieri 12 gennaio 2021.

Teresa si è mostrata in una foto a mo’ di braccio di ferro, con gli aghi attaccati alla pelle. Ma il sorriso mostrava tutta la sua soddisfazione per aver sconfitto una malattia tanto terribile. Inizia così il post di Teresa: “Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine.”.

La figlia di Jovanotti ha raccontato di aver iniziato ad accusare i primi sintomi nel lontano agosto 2019. Aveva un prurito alle gambe che aveva sottovalutato pensando che sarebbe andato via col tempo. Ma purtroppo così non è accaduto. Le cose si sono fatte sempre più serie. Ha iniziato a non riuscire più a dormire tanto gli dava fastidio. La pelle aveva cominciato a piagarsi. A quel punto ha capito che c’era qualcosa che non andava.

Il segnale decisivo è stato quando si è accorta che un linfonodo le si era ingrossato sotto un braccio. Da lì la diagnosi: aveva un linfoma di Hodgkin. Da quel momento in poi è stato un susseguirsi di cure, terapie, chemio e paura di non farcela. “Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita”, ha comunicato la guerriera.

Nel suo post ha poi pubblicato un’altra foto in cui si mostra completamente rasata. Un gesto significativo che la figlia di Jovanotti ha spiegato in questi termini: “La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio.”

Teresa Cherubini ha poi ringraziato tutto il personale medico, dai dottori agli infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Inoltre ha riservato un grazie particolare anche a tutte le persone che si sono prese cura di lei fino all’ultimo e che le sono state accanto psicologicamente. Primi fra tutti i suoi genitori, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e la mamma Francesca Valiani.

La ragazza infatti ha spiegato che il cancro è una malattia che si affronta principalmente in solitaria ma il supporto dei propri cari è fondamentale.

“Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro.”

Infine, Teresa ha concluso:

“La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere.”

Per tutta risposta anche il padre di Teresa, Jovanotti, ha voluto condividere la storia della figlia scrivendo un post su Facebook. Ecco le sue parole: