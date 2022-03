Ascolti tv ieri: Noi cala, Scotti sale. Sfide Mara-Maria-Toffanin: chi ha vinto

Ascolti tv e share del prime time di domenica 13 marzo 2022 – Su Rai Uno, la fiction Noi (episodio 3 “Il fiume” ed episodio 4 “Campioni del mondo”) registra un calo rispetto alla prima puntata: 3.7 milioni di spettatori e share al 17.3% (sette giorni fa fu seguita da 4 milioni di utenti, 18.7%). Su Canale Cinque, cresce invece Lo show dei record che intercetta oltre 3 milioni di persone, con uno share del 16.2% (una settimana fa: 2.829.000 spettatori, 16%).

Stabile Che Tempo Che Fa, su Rai Tre: Fabio Fazio continua ad ottenere numeri convincenti (ieri quasi 2.7 milioni di spettatori). Da segnalare i numeri in crescita di Non è l’Arena (La7): Massimo Giletti sfonda il milione di utenti, battendo in modo netto la concorrenze di Zona Bianca (Rete Quattro), fermo a 751mila spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Noi ha raccolto 3.690.000 spettatori, pari al 17.3% di share (primo episodio: 3.936.000 – 16.65%, secondo episodio: 3.413.000 – 18.11%).

Rai Due: The Rookie 4 ha conquistato 977.000 spettatori (3.9%), mentre CSI: Vegas ne ha intercettati 757.000 (3.2%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.680.000 spettatori (10.8%), e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.579.000 spettatori (8.7%).

Canale 5: Lo Show dei Record ha convinto 3.058.000 spettatori (16.2%).

Italia 1: King Arthur – Il Potere della Spada ha intrattenuto 924.000 spettatori (4.6%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 751.000 spettatori (4.4%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 1.002.000 spettatori (5.9%).

Tv8: Tomb Raider ha raccolto 284.000 spettatori (1.4%).

Nove: Stand Up – Comici in Prova ha convinto 297.000 spettatori (1.3%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 13 marzo 2022

Mara Venier, con Domenica In, registra un calo di oltre 150mila utenti nella seconda parte rispetto a sette giorni fa. Probabile che una porzione di pubblico di questa fascia le sia stata scippata da Verissimo di Silvia Toffanin che ha cominciato un’ora prima del solito in quanto Amici, verso il serale ha avuto circa un’ora in meno di messa in onda rispetto al classico appuntamento domenicale del talent. Maria De Filippi, in calo, rispetto a una settimana fa, con lo speciale, ha lasciato sul terreno circa 500mila utenti.

Rai Uno – Domenica In ha raccolto 2.990.000 spettatori (18.9%) nella prima parte e ne ha convinti 2.351.000 (16.4%) nella seconda.

Rai Uno – Da noi… a ruota libera ha avuto 2.148.000 spettatori (13.5%).

Canale Cinque: Amici, verso il serale è stato visto da 2.592.000 spettatori (16.2%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.276.000 spettatori (15.8%) dalle 15.10 alle 16.12; ne ha avuti 2.619.000 (18%), dalle 16.16 alle 17.40; e ne ha intercettati 2.219.000 (13.8%), dalle 17.44 alle 18.38 con Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 13 marzo 2022