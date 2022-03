AGGIORNAMENTO Pierpaolo Pretelli ha fatto chiarezza sulla vicenda su Twitter: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Battuta già fatta anche ad una intervista di Tv Talk! Sarò sempre grato a Carlo e a Mara”. Non è tardata ad arrivare la replica della Venier: “Ok, tranquillo Pierpaolo, tutto chiaro… ci vediamo presto”.

È ufficialmente guerra tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli. A scatenarla la battutina dell’ex Velino di Striscia la notizia a Verissimo. Al suo ingresso nello studio di Silvia Toffanin il fidanzato di Giulia Salemi si è detto contento di essere tornato su Canale 5, dove la sua carriera è decollata e dove c’è sicuramente – a detta del 31ene – un’aria più fresca, più giovanile.

“Lì invece ho ringiovanito un po’”, ha detto Pretelli a Verissimo, riferendosi a Domenica In che dal 13 marzo va in onda allo stesso orario del programma Mediaset. La stoccata non è passata inosservata e ha fatto subito il giro della rete visto che fino a qualche tempo fa Pierpaolo era uno dei protagonisti del salotto di Mara Venier.

A tal proposito è giunta tempestivamente la replica di zia Mara. La 69enne ha condiviso in una storia Instagram le affermazioni di Pretelli accompagnate dalla parola “Porello!” e diverse emoticon che ridono a crepapelle. Insomma, un vero e proprio sfottò da parte della Venier, per niente intenzionata a farsi mettere i piedi in testa da Pierpaolo.

Subito dopo la conduttrice di Domenica In ha condiviso un tweet che si schierava dalla sua parte dopo l’intervista di Pierpaolo Pretelli a Verissimo:

“Forse il signor Pretelli dovrebbe avere un po’ di rispetto per Mara Venier”

Al momento Pierpaolo non ha ancora contro replicato alla frecciatina della presentatrice Rai. E pensare che solo fino a qualche mese fa i due andavano d’amore e d’accordo… La Venier aveva addirittura invitato il giovane a cena a casa sua, alla presenza di pochi intimi tra cui il giornalista Alberto Matano. Ma perché Pretelli è stato tagliato fuori da Domenica In all’improvviso?

Il diretto interessato non ne ha mai parlato apertamente e anche Mara Venier ha sempre tenuto la bocca ben cucita. Stando a quanto scrive Dagospia pare che sia stato fatto fuori per un problema di ascolti televisivi. A quanto pare ogni volta che entrava in scena Pretelli l’attenzione del pubblico calava drasticamente. A non convincere più di tanto le performance artistiche di Pierpaolo, che lo scorso autunno ha partecipato a Tale e Quale Show in qualità di imitatore.