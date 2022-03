Verissimo, Pretelli avvelenato: stoccata a Mara Venier e Domenica In

Pierpaolo Pretelli doveva essere il volto nuovo e giovane di Domenica In. Mara Venier lo aveva presentato in pompa magna, assicurando che sarebbe stato una presenza fissa del talk di Rai Uno. E invece, dopo qualche presenza non memorabile nel pomeriggio festivo dell’ammiraglia della tv di stato, di lui si sono perse le tracce. Si è acceso un vero e proprio giallo: che fine ha fatto? Perché lo hanno fatto fuori? Silenzio tombale, nessuno ha dato motivazioni. Fatto sta che Pretelli è stato tagliato fuori dalla trasmissione della ‘Zia’ senza alcuna spiegazione data ai telespettatori. Così l’ex velino, il 13 marzo, proprio mentre andava in onda Domenica In, lui era in video con un’intervista a Verissimo, dalla concorrenza, su Canale Cinque. E innanzi a Silvia Toffanin ha pronunciato una battuta che ha avuto il sapore di una stoccata velenosa indirizzata alla “team Venier”.

Non appena ha messo piede in studio a Verissimo, Pretelli è stato protagonista di una frase al vetriolo. Nonostante sia stata proferita con il sorriso sulle labbra, la staffilata è stata lanciata forte e chiara: “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’”, ha sussurrato l’ex velino. “Lì” dove? Evidentemente si è riferito a Rai Uno, a Domenica In, nonostante lo show non sia stato menzionato esplicitamente. Ed evidentemente ha descritto l’ammiraglia Mediaset come un canale giovanile, mentre quella Rai come una rete vetusta. A quanto sembra, il benservito che gli è stato dato a Domenica In non è stato digerito benissimo dall’ex gieffino.

Verissimo, Pretelli: con Giulia Salemi l’amore è solidissimo

Spazio poi alla sua vita privata e sentimentale. Pretelli ha sottolineato che Leonardo, suo figlio, lo “ha fatto diventare uomo”, facendolo crescere dal punto di vista umano e responsabilizzandolo. Il piccolo è il frutto d’amore avuto con la sua ex Ariadna Romero, con la quale ha un “rapporto stupendo grazie al rapporto che lei ha con Giulia Salemi”, sua attuale compagna.

A proposito dell’influencer italo-iraniana. Tutto procede a gonfie vele e la coppia sta pensando a un bebè, anche se non subito. Prima, sia Pier sia Giulia vogliono un attimo sistemarsi professionalmente in modo più stabile. L’ex velino di Striscia la Notizia ha inoltre rimarcato di avere pieno sostegno dalla fidanzata, il quale è a sua volte ricambiata dalla medesima fiducia, stima e sostegno.