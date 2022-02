Domenica In, Pretelli sparito: cos’è accaduto e l’incastro che mai c’è stato

Giallo su Pierpaolo Pretelli a Domenica In: da un paio di settimane, dell’aspirante showman, non c’è traccia nel programma di Mara Venier. Per ora, sia il fidanzato di Giulia Salemi sia la trasmissione festiva del pomeriggio di Rai Uno non hanno reso noto il motivo delle sue assenze. Quel che si sa con certezza è che l’ultima apparizione nel talk del giovane di Maratea è datata 6 febbraio. In precedenza non era stato presente in studio in altre occasioni, ma per una causa subito resa pubblica: l’ex gieffino aveva contratto il Covid, ricorrendo inevitabilmente all’isolamento domiciliare. Ora però è negativizzato e sanissimo. Eppure a Domenica In non c’è.

La domanda che si rincorre tra gli addetti ai lavori e tra i fan è la seguente: lo stop alle presenze dell’ex velino di Striscia la Notizia sarà temporaneo oppure definitivo? Altrimenti detto: tornerà ad affiancare ‘Zia Mara’ in qualche slot di Domenica In oppure non lo si vedrà più? Al quesito ha cercato di rispondere TvBlog. Il portale esperto di retroscena televisivi descrive così la situazione: “La sensazione è che non si tratti di un addio definitivo, ma che le sue ospitate possano essersi irrimediabilmente diradate”.

Insomma, l’ipotesi più plausibile è che Pierpaolo potrebbe ritornare negli studi di Domenica In, ma una tantum e non in ogni puntata. Certo è che al momento la situazione appare alquanto ingarbugliata e poco convincente. A onor del vero è stata poco convincente fin dall’inizio. A Pretelli non è mai stata trovata una collocazione fissa e strutturata all’interno del programma. La sensazione è che in modo un po’ furbo, Domenica In abbia voluto l’ex gieffino in quanto volto social assai popolare, capace di attirare qualche telespettatore giovane, ossia quel tipo di pubblico di cui è carente Domenica In.

Dopo la sua prima apparizione caotica, si è cercato di affidargli il gioco del Musichiere. Peccato che sia stato mal organizzato e non abbia fatto altro che sollevare mugugni da parte di diversi utenti. Gira e rigira non si è mai capito per quale motivo Pretelli fosse stato ‘acquistato’ da Domenica In. Ed è forse per una questione di incastri mai avvenuti che da quindici giorni, di lui, non c’è ombra nel talk.

Nel frattempo l’ex gieffino non smette di coltivare il suo sogno che è quello di diventare un giorno un apprezzato showman, in stile Fiorello. Questo è ciò che lo stesso Pierpaolo ha dichiarato di recente a Vanity Fair: