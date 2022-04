Ascolti tv ieri: Nero a Metà facile sull’Isola, Report ok, tracollo Battiti Live

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di lunedì 11 aprile 2022

Ascolti tv e share del prime time di lunedì 11 aprile 2022 – Nero a Metà 3 vince in scioltezza la prima serata coinvolgendo 4.4 milioni di utenti (sette giorni fa 4.6 milioni) e facendo registrare uno share pari al 21.3%. Numeri più che soddisfacenti per la fiction di Rai Uno. L’Isola dei Famosi su Canale Cinque mantiene praticamente il medesimo pubblico della scorsa settimana, intercettando 2.7 milioni di spettatori e uno share pari al 19%. Dati non entusiasmanti ma nemmeno da flop.

Numeri disastrosi per Battiti Live MSC Crociere – Il viaggio della musica che, su Italia Uno, ha avuto l’attenzione di soli 678mila utenti, 3.6% di share. Bene Report su Rai Tre che ha conquistato quasi 2 milioni di persone, 8,8% di share.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – Nero a Metà 3 ha coinvolto 4.459.000 spettatori e il 21.3% di share.

Rai Due – John Wick 3 – Parabellum ha avuto l’attenzione di 928.000 spettatori (4.5%).

Rai Tre – Report ha interessato 1.929.000 spettatori (8.8%).

Canale 5 – L’Isola dei Famosi ha conquistato 2.784.000 spettatori (19%).

Italia 1 – Battiti Live Presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica ha convinto 678.000 spettatori (3.6%).

Rete 4 – Quarta Repubblica ha avuto un ascolto medio di 894.000 spettatori (5.3%).

La7 – Servant of the People è stato visto da 676.000 spettatori (3.1%).

TV8 – Il principe del deserto ha intercettato 284.000 spettatori (1.4%).

Nove – Ex ha convinto 305.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv lunedì 11 aprile 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: Soliti Ignoti ha invece ottenuto 4.955.000 spettatori (20.7%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.056.000 spettatori (16.9%).

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 2.599.000 spettatori (19.9%) nella prima parte e 4.105.000 spettatori (23.9%) nella seconda.

Canale 5: Avanti un altro è stato seguito nella prima parte da 2.020.000 spettatori (16%) mentre ne ha avuti 3.238.000 nella seconda (19.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 11 aprile 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha raggiunto 1.562.000 spettatori (13.5%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.916.000 spettatori (19.9%).

Rai Uno: La vita in diretta ha coinvolto 1.818.000 spettatori (17.4%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 416.000 spettatori (4.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.276.000 spettatori (16.9%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.307.000 spettatori (18.1%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.715.000 spettatori (25.1%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.976.000 spettatori (20.9%).

Canale 5: La striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi ha avuto l’attenzione di 1.896.000 spettatori (20.9%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.509.000 spettatori (17%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.562.000 spettatori (15%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 11 aprile 2022