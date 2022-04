Barbara d’Urso, caos col promo: “Mi avete fatto saltare?”, il fuorionda

Caos col promo di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: oggi è saltato. Tutti i pomeriggi, o meglio in quelli dal lunedì al venerdì, la conduttrice appare su Canale 5 per annunciare al pubblico gli argomenti della puntata del giorno. Un promo che va in onda durante la soap turca, quindi durante la pubblicità. Barbara lo fa in diretta, non è un video registrato prima e poi mandato in onda. Per questo motivo, pur sapendo l’ora esatta in cui è in onda, la conduttrice si prepara davanti alla telecamera un po’ prima e cioè verso le ore 17 e aspetta il momento di parlare al pubblico.

Oggi quel momento però non è arrivato, ma durante una pausa pubblicitaria della soap turca al momento in onda – Brave and Beautiful – è apparso un fuorionda di Barbara d’Urso. Probabilmente lei non sapeva di essere in onda, anzi quasi sicuramente, perché anziché elencare gli argomenti del giorno ha detto tutt’altro. Parlando con la sua squadra di produzione ha infatti esclamato: “Mi avete fatto saltare?”. Di sicuro dietro queste parole c’era un po’ di nervosismo, ma niente di che. La d’Urso ha rivolto una domanda a chi è dietro le telecamere per capire cosa fosse successo.

Aveva di sicuro un’espressione sorpresa e solo chi era in studio può sapere cosa è successo dopo questo fuorionda di Pomeriggio 5. Quando la puntata è cominciata, però, Barbara ha dato spiegazioni al suo pubblico. Dato il benvenuto e dopo aver ricordato di non avere segreti, Barbara d’Urso ha ammesso di aver pensato di essere su Scherzi a Parte:

“Come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17.01 pronta per fare il promo alle 17.13. Stavo così e aspettavo, aspettavo, aspettavo… Nessuno mi diceva niente, chiedevo, chiedevo. Dico va beh, sono su Scherzi a Parte, è impossibile. E alla fine non sono entrata nelle vostre case”

Non avendo fatto il promo come sempre, Barbara si è presa qualche minuto a inizio puntata per dire al pubblico i temi che avrebbe trattato oggi. Insomma, il promo è saltato per qualche problema tecnico probabilmente. La conduttrice non ha spiegato nei dettagli cosa è successo e perché è saltato il promo. Forse il suo intervento è stato spostato di qualche minuto ed è per questo che poi è stato trasmesso per sbaglio un fuorionda di Barbara d’Urso. Inutile dire che il video del suo “Mi avete fatta saltare” sta facendo il giro dei social.