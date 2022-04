Ascolti tv ieri: Nero a metà e Isola, sfida senza storia. Male Made in Sud

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di lunedì 25 aprile 2022

Ascolti tv e share del prime time di lunedì 25 aprile 2022 – Su Rai Uno, Nero a Metà 3 vince senza problemi la sfida contro L’Isola dei Famosi (Canale Cinque), intercettando tra i 4.4 e i 4.2 milioni di utenti, riprendendo quota dopo il lunedì di Pasquetta, quando fu seguito da 3.8 milioni di spettatori. Ilary Blasi ha invece conquistato 2.4 milioni di utenti e uno share del 17.2%. Numeri in crescita se si guarda a sette giorni fa, quando il reality conquisto 2.2 milioni di persone. Resta comunque un grosso divario rispetto alla fiction dell’ammiraglia Rai.

La seconda puntata della nuova stagione di Made in Sud (Rai Due) ha convinto 1 milione di utenti (share al 6%). Dati deludenti e in calo rispetto alla prima puntata che ebbe l’attenzione di 1.3 milioni di spettatori (8.2%). Altro flop per Battiti Live Presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica che, su Italia Uno, ha convinto soltanto 500mila persone.

Rai Uno – Nero a Metà 3 ha coinvolto, nel primo episodio, 4.484.000 spettatori (19.2% di share); nel secondo ne ha avuti 4.228.000 (21.2%).

Rai Due – Made in Sud ha avuto l’attenzione di 1.073.000 spettatori (6%).

Rai Tre – Report ha interessato 1.674.000 spettatori (7.6%).

Canale 5 – L’Isola dei Famosi ha conquistato 2.485.000 spettatori (17.2%).

Italia 1 – Battiti Live Presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica ha convinto 527.000 spettatori (2.7%).

Rete 4 – Quarta Repubblica ha avuto un ascolto medio di 778.000 spettatori (4.6%).

La7 – Servant of the People è stato visto da 449.000 spettatori (1.9%).

TV8 – Mia moglie per finta ha intercettato 562.000 spettatori (2.6%).

Nove – Bad Company – Protocollo Praga ha convinto 452.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv lunedì 25 aprile 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: Soliti Ignoti ha invece ottenuto 4.683.000 spettatori (20.1%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.439.000 spettatori (14.7%).

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 2.954.000 spettatori (20.2%) nella prima parte e 4.232.000 spettatori (24%) nella seconda.

Canale 5: Avanti un altro è stato seguito nella prima parte da 2.023.000 spettatori (14.3%) mentre ne ha avuti 3.010.000 nella seconda (17.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 25 aprile 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha raggiunto 1.808.000 spettatori (14.6%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.985.000 spettatori (18%).

Rai Uno: La vita in diretta ha coinvolto 1.993.000 spettatori (16.7%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 556.000 spettatori (5%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.162.000 spettatori (15.1%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.892.000 spettatori (14.2%).

Canale 5: Gli Eredi della Terra ha catturato l’attenzione di 1.147.000 spettatori (9.7%).

Canale 5: La striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi ha avuto l’attenzione di 873.000 spettatori (8.1%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.073.000 spettatori (10%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.333.000 spettatori (11.2%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 25 aprile 2022