Ascolti tv ieri: Morgane, Champions e Iene. Top e flop, tutti i dati

Ecco il dettaglio con i dati Auditel relativi alla giornata del 4 ottobre, che hanno visto trionfare il calcio e la serie su Rai Uno a discapito del debutto in veste di inviata della modella argentina

Sono usciti i dati Auditel relativi a ieri, 5 ottobre, una giornata caratterizzata da un prime time dominato dalla Champions League su Canale 5, che grazie alla partita Inter-Barcellona si è guadagnata la fetta di share più consistente, con un importante 22,5%. Risultato notevole anche per la fiction Morgane – Detective Geniale 2, che su Rai Uno ha ottenuto in media il 16,3% di share fra prima e seconda puntata, mentre nonostante il tanto atteso debutto di Belen Rodriguez in veste di inviata Le Iene si sono dovute accontentare delle briciole, con un 8,2% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 4 ottobre 2022:

Rai Uno – Morgane – Detective Geniale 2 è stato visto da 3.369.000 di peersone per la prima puntata e da 2.701.000 per la seconda, ottenendo rispettivamente uno share del 16,06 e del 16,53%

Canale Cinque – 4.736.000 persone hanno seguito la partita Inter-Barcellona (22,5% di share)

Rai Due – Il film d’avventura Jumanjii – Benvenuti nella giungla ha convinto 626.000 spettatori (3,22%)

Italia Uno – Nella presentazione la trasmissione che ha visto il debutto di Belen Rodriguez in veste di inviata è stata vista da 1.138.000 telespettatori (share del 5,17) e da 1.124.000 telespettatori nel corso del programma (8,17%)

Rete Quattro – Fuori dal coro ha convinto 718.000 telespettatori (4,78%)

Rai Tre – #Cartabianca ha registrato nella presentazione un totale di 976.000 telespettatori (share del 4,43%) mentre nel corso del programma 1.017.000 telespettatori (5,86%)

La7 – DiMartedì è stato visto da 978.000 persone (5,41%)

TV8 – La replica in chiaro di Pechino Express 2022 (La rotta dei sultani) è stata seguita da 666.000 telespettatori (share del 3,52%)

Nove – Il film Non c’è più religione è stato visto da 250.000 telespettatori (1,25%)

Ascolti tv martedì 4 ottobre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti – Il ritorno

Rai Uno: I Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.460.000 spettatori (20,33%)

Rai Uno: Reazione a Catena è stato visto da 2.798.000 telespettatori (share 22,34%) nel segmento l’Intesa Vincente, mentre nel game ha registrato 4.104.000 spettatori (25,27%)

Canale 5: Striscina la Notizina ha convinto 3.806.000 telespettatori (18,15%)

Canale 5: Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.944.000 telespettatori (16,87%) mentre nel segmento game ha ottenuto uno share del 19,45% con 3.039.000 spettatori

Rai 2: Tg2 Post è stato visto da 789.000 telespettatori (3,57%)

Rai 3: Blob ha raccolto 884.000 spettatori (4,65% di share), subito dopo Via dei Matti n.0 ha registrato 777.000 telespettatori (3,84% di share), mentre Il cavallo e la torre ha attirato 1.373.000 spettatori (6,51%) e infine Un posto al sole 1.582.000 spettatori (7,15%)

Italia 1: NCIS New Orleans è stato visto da 1.162.000 telespettatori (share del 5,38%)

Rete 4: Stasera Italia ha registrato il 4,14% di share con 1.162.000 telespettatori nella prima parte, e il 3,79 di share nella seconda con 870.000 telespettatori

La7: Otto e mezzo ha attirato a sé 1329.000 telespettatori (6,08%)

La7: Lingo – Parole in gioco ha ottenuto 144.000 spettatori (0,94%).

TV8: 100% Italia ha ottenuto 515.000 telespettatori (2,38%)

Nove: Don’t Forget the Lyrics ha ottenuto 453.000 telespettatori (2,1%)

Ascolti tv martedì 4 ottobre 2022: pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha convinto 1.411.000 spettatori (12,08%) nella presentazione, mentre nel programma 1.347.000 spettatori, con il 13,63% di share

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha ottenuto 1.618.000 spettatori (20,05%) mentre a seguire La Vita in diretta ha fatto il 19,50% di share nella presentazione (con 1.508.000 spettatori) e il 19,50% e nel programma (con 1.713.000 spettatori)

Canale 5: la soap-opera Beautiful ha registrato 2.448.000 telespettatori (19,76%); a seguire Una vita è stato visto da 2078.000 persone (18,22%) il dating show Uomini e donne ha convinto nella prima parte 2.551.000 telespettatori (26,18%), mentre nel finale 2.010.000 telespettatori (24,23%)

Canale 5: Il Daytime di Amici è stato visto da 1.824.000 spettatori (22,64%); il Daytime del GF Vip invece è stato seguito da 1.652.000 persone (20,49%); Un altro domani l’hanno visto in 1.248.000 (16,16%) e infine Pomeriggio Cinque nella presentazione è stato visto da 1.331.000 persone (16,57%) e da 1.562.000 (17,10%) nella seconda.

Rai 2: Ore 14 ha fatto il 5,54% di share con 617.000 telespettatori, mentre Bella ma' Short ha ottenuto 241.000 spettatori (2,68%). La Pallavolo Femminile, infine, con i Mondiali e il match Italia-Brasile ha ottenuto un netto di 539.000 telespettatori (5,94%)

Rai 3: Aspettando Geo ha raggiunto 492.000 spettatori (4,29%) mentre Geo 821.000 (8,72%)

Italia 1: La puntata de I Simpson ha ottenuto 655.000 telespettatori (5,58%), mentre The Mentalist 252.000 (2,92%)

Ascolti tv della mattina di martedì 4 ottobre 2022