By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 4 dicembre 2022

Su Rai Uno, i Mondiali continuano a macinare ascolti. Il match degli ottavi di finale Senegal-Inghilterra ha avuto 6.2 milioni di utenti e il 29.1% di share. La curva degli ascolti è poi scena in picchiata quando ha preso la linea Il Circolo dei Mondiali, che ha intrattenuto 1.6 milioni di spettatori (8.6%). C’è sicuramente qualcosa da rivedere nel format del programma.

Su Canale Cinque, l’ennesima replica di Ghost non ha sfigurato, convincendo oltre 2.3 milioni di persone (13.3%). Bene Che Tempo Che Fa su Rai Tre: Fabio Fazio ha intercettato 2.6 milioni di utenti e uno share pari al 12.4% (numeri in crescita rispetto a sette giorni fa). Sul fronte talk, Non è l’Arena (La7) ha battuto Zona Bianca (Rete Quattro).

Di seguito tutti i dati relativi ad ascolti e share del prime time di domenica 4 dicembre 2022:

Rai Uno – Il match dei Mondiali di calcio Senegal-Inghilterra ha conquistato 6.205.000 spettatori pari al 29.1% di share. A seguire Il Circolo dei Mondiali: 1.589.000 spettatori e l’8.6% di share;

Canale 5 – Ghost: 2.363.000 spettatori e il 13.3% di share;

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles: 1.032.000 spettatori e il 5% di share;

Italia 1 – Le Iene Inside: 1.237.000 spettatori e il 6.6% di share;

Rai Tre – Che Tempo Che Fa: 2.624.000 spettatori e il 12.4% di share; Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: 2.009.000 spettatori e il 13.6%;

Rete 4 – Zona Bianca: 778.000 spettatori e il 5.6% di share;

La7 – Non è l’Arena: 840.000 spettatori e il 6.4% di share;

TV8 – Il Natale della porta accanto: 567.000 spettatori e il 3% di share;

Nove – Anplagghed : 350.000 spettatori e l’1.9% di share.

Ascolti tv domenica 4 dicembre 2022: preserale e access prime time

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.297.000 spettatori e il 15.2% di share;

Rai 3 – La presentazione di Che Tempo che Fa è stata la scelta di 1.696.000 spettatori con l’8.2%;

Rete 4 – Controcorrente ha registrato nella prima parte 877.000 (4%) e nella seconda 842.000 (3.9%);

La7 – In onda ha coinvolto 885.000 telespettatori (4%);

Tv8 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 549.000 telespettatori (2.5%);

Nove – Little Big Italy ha registrato 278.000 telespettatori (1.3%);

Rai1 – L’Eredità – Sfida al Campione ha avuto un ascolto medio di 3.587.000 spettatori (22.4%);

Canale 5 – Caduta Libera: 2.650.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e 3.350.000 utenti (18.9%) nella seconda.

Ascolti tv domenica 4 dicembre 2022: il pomeriggio

Domenica In di Mara Venier (Rai Uno), nonostante il traino del Tg1 in cui Amadeus ha annunciato i nomi big di Sanremo e nonostante abbia preceduto la sfida dei mondiali che è andata oltre il 35% di share, ha di nuovo perso contro Amici di Maria De Filippi (Canale Cinque). Bene anche Verissimo. Elisa Isoardi, con Vorrei dirti che…, inchiodata al un deludente 2.9%.