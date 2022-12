Memo Remigi è tornato questa sera a parlare dello spinosissimo caso Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno nella cornice di Non è l’Arena, il talk show di Massimo Giletti che ha intervistato il noto cantante 80enne cercando di far luce su quanto accaduto realmente “quel giorno” in studio.

I fatti ormai sono arcinoti. Qualche settimana fa, mentre era in onda, Memo Remigi si è permesso di far scivolare la sua mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, una vera e propria molestia alla quale la diretta interessata e tutta la produzione hanno reagito in modo durissimo. Subito dopo il fattaccio Remigi è stato immediatamente allontanato dalla trasmissione di Serena Bortone, con Jessica Morlacchi che poche ore dopo si è espressa sui social manifestando la sua enorme delusione e la necessità di scuse che però, almeno nell’immediato, non erano arrivate.

Memo Remigi, in ogni caso, non crede che quanto ha fatto sia effettivamente una molestia. Di questo già aveva parlato a pochi giorni dalla cacciata, specificando di voler persino adire a vie legali contro la Rai per il trattamento ricevuto. Questa è la stessa posizione che Remigi ha tenuto anche in studio da Massimo Giletti, dove ha specificato: “Ti assicuro che non è stato una molestia!”. Il cantante, dopo aver rivisto la clip incriminata, ha dichiarato:

“Mi fa un effetto strano. Ho fatto questo gesto stupido… Lavoriamo insieme da un paio d’anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente…Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica. Lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mano, l’ha presa e l’ha spostata davanti. E allora, se in questo frangente lei si fosse così risentita o offesa, io alla fine della trasmissione le avrei senz’altro chiesto scusa, ma non mi è stato detto niente. Forse un po’ di soggezione? Ma non può esserci, io mi sono reso sempre disponibile nei suoi confronti e nei confronti di tutti gli amici con i quali abbiamo condiviso questi ultimi due anni”.

A questo punto Giletti ha sottolineato quanto Serena Bortone sia per lui una grande professionista, opinione condivisa da Remigi che ha però aggiunto:

“Si, grande professionista, ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata.”

Non è l’Arena, a proposito, ha pure cercato di intercettare la conduttrice negli studi Rai, come mostrato durante un servizio in onda stasera. Serena Bortone, tuttavia, era al telefono e si è data alla fuga senza rilasciare nessuna dichiarazione.

Memo Remigi non riesce a nascondere la delusione ma anche la rabbia per il trattamento ricevuto, soprattutto in considerazione del fatto che era un ospite fisso e molto amato a Oggi è un altro giorno. A proposito ha commentato:

“Non riesco a capire questo atteggiamento, sono stato con lei due anni tra gli affetti stabili e nemmeno una chiamata. Io ho sentito solo i vertici Rai. Ho fatto una grande fesseria, però potevano chiamarmi e dirmi: ‘Guarda, hai fatto questo e questo e dobbiamo prendere provvedimenti’. Potevano sentire la mia versione.”

L’unica consolazione, se così si può dire, è che Memo Remigi non incorrerà in beghe legali. Jessica Morlacchi ha infatti tenuto a specificare che, nonostante il suo comportamento inaccettabile, non sporgerà denuncia nei suoi confronti. L’ex leader dei Gazosa prova infatti ancora un certo affetto verso l’artista, che in qualche modo vede ancora come se fosse un nonno.

Per il resto, le ripercussioni della vicenda ancora pesano sulle spalle dell’artista. A Massimo Giletti, per esempio, Memo Remigi ha rivelato: